Серија 'Пројекат Плава књига': Прича о мистeријама, војним тајнама и завјерама

Завирите у свијет мистерије, војних тајни и завјера из времена Хладног рата, чији се дух осјећа и данас, у ери неповјерења, лажних вијести и теорија завјера које су живље него икада. Серија 'Пројекат Плава књига' доноси узбудљиву причу инспирисану стварним истраживањима НЛО феномена које је спроводило америчко ратно ваздухопловство.
Радња прати астрофизичара др Џ. Алена Хајнека и војног официра Мајкла Квина, који по налогу америчке војске у вријеме Хладног рата истражују пријављене случајеве везане за неидентификоване летеће објекте (НЛО). Док је Квин, способан и тврдокорни војнички тип, у почетку усредсређен искључиво на извршење задатка који му је додијељен, скептичнији Хајнек брзо постаје увјерен да се налази у средишту великог заташкивања које ће њега и његове најближе довести у опасност.
Серија 'Пројекат Плава књига' од понедјељка до петка у 20 часова и 10 минута.
