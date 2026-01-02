Logo
Large banner

Серија 'Пројекат Плава књига': Прича о мистeријама, војним тајнама и завјерама

Извор:

АТВ

02.01.2026

14:58

Серија 'Пројекат Плава књига': Прича о мистeријама, војним тајнама и завјерама

Завирите у свијет мистерије, војних тајни и завјера из времена Хладног рата, чији се дух осјећа и данас, у ери неповјерења, лажних вијести и теорија завјера које су живље него икада. Серија 'Пројекат Плава књига' доноси узбудљиву причу инспирисану стварним истраживањима НЛО феномена које је спроводило америчко ратно ваздухопловство.

Радња прати астрофизичара др Џ. Алена Хајнека и војног официра Мајкла Квина, који по налогу америчке војске у вријеме Хладног рата истражују пријављене случајеве везане за неидентификоване летеће објекте (НЛО). Док је Квин, способан и тврдокорни војнички тип, у почетку усредсређен искључиво на извршење задатка који му је додијељен, скептичнији Хајнек брзо постаје увјерен да се налази у средишту великог заташкивања које ће њега и његове најближе довести у опасност.

Серија 'Пројекат Плава књига' од понедјељка до петка у 20 часова и 10 минута.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Таг:

АТВ

Large banner

Више из рубрике

Срећна Нова 2026. година!

Емисије

Срећна Нова 2026. година!

1 д

0
Новогодишњи маратон

Емисије

Новогодишњи маратон

2 д

0
'Новогодишње Централне вијести' вечерас у 19 часова

Емисије

'Новогодишње Централне вијести' вечерас у 19 часова

2 д

0
Наша новогодишња прича: Радост празника на АТВ-у

Емисије

Наша новогодишња прича: Радост празника на АТВ-у

2 д

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

17

24

Нема велике потражње за божићним печеницама, ево шта је разлог

17

13

Тужилаштво открило шта је изазвало пожар: Најмање 47 особа погинуло у Швајцарској

16

59

Ево ко ће замијенити Кирила Буданова

16

59

Преминуо бивши предсједник Владе Српске Владимир Лукић

16

50

Огласила се предсједница Мексика након јаког земљотреса

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner