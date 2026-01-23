Logo
Бројни грађани у БиХ пријавили подрхтавање

Извор:

Радио Сарајево

23.01.2026

22:55

Бројни грађани у БиХ пријавили подрхтавање

Према првим информацијама, вечерас, 23. јануара, је забиљежен земљотрес на подручју Мостара.

Како јавља Европско-медитерански сеизмолошки центар (ЕМСЦ), према пријавама свједока потрес се догодио у 21:58 сати.

Додали су и сљедеће: "Тренутно немамо сеизмичких података који потврђују ову детекцију прикупљену путем crowdsourcinga."

Регион

Покушао таксисту орално задовољити, није му ни требао превоз

То значи да је информација објављена на бази бројних корисника који су се истовремено пријавили на апликацију или посјетили њихову страницу.

Грађани су путем ЕМСЦ-ове платформе пријавили да су осјетили подрхтавање тла, а поједини наводе да је потрес био кратак, али примјетан.

"Мостар, тутањ кратко", пише један Мостарац, а већина грађана шаљу сличне поруке "чудно, секунд стресло".

"Јако, али кратко", "Кратко протутњало", "Јак звук као гром", "Добро затресе, кратко", пишу даље.

Земљотрес

