Лото резултати 7. коло: Извучени бројеви и Џокер комбинација

Извор:

АТВ

23.01.2026

21:15

Лото / Лутрија
Фото: АТВ

Лото резултати 7. кола, које је извучено 23. јануара 2026. године у организацији Лутрије Републике Српске и Државне лутрије Србије, донијели су сљедећу комбинацију бројева: 5, 8, 20, 21, 27, 33, 36. Лото седмица у износу од 6.650.000 КМ није извучена.

Лото 7/39 резултати, 7. коло

У главном лото извлачењу чија вриједност награде је износила 6.650.000 КМ извучени су бројеви:
5, 8, 20, 21, 27, 33, 36.


Лото плус резултати, 7. коло

У игри Лото плус, за седмицу у износу 3.050.000 КМ извучени су бројеви:

1, 2, 5, 27, 34, 35, 38

У овој игри није било добитника.

Џокер резултати, 7. коло

Џокер игра у 6. колу износила је 470.000 КМ, извучени су бројеви:

3 4 4 4 2 5

Ни у овој игри није било добитника.

Резултати извлачења Лутрије Републике Српске и Државне лутрије Србије су објављени одмах након званичног телевизијског извлачења у програму АТВ-а.

