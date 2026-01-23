Лото резултати 7. коло: Извучени бројеви и Џокер комбинација

Извор:
23.01.2026
Лото резултати 7. кола, које је извучено 23. јануара 2026. године у организацији Лутрије Републике Српске и Државне лутрије Србије, донијели су сљедећу комбинацију бројева: 5, 8, 20, 21, 27, 33, 36. Лото седмица у износу од 6.650.000 КМ није извучена.
У главном лото извлачењу чија вриједност награде је износила 6.650.000 КМ извучени су бројеви:
5, 8, 20, 21, 27, 33, 36.
У игри Лото плус, за седмицу у износу 3.050.000 КМ извучени су бројеви:
1, 2, 5, 27, 34, 35, 38
У овој игри није било добитника.
Џокер игра у 6. колу износила је 470.000 КМ, извучени су бројеви:
3 4 4 4 2 5
Ни у овој игри није било добитника.
Резултати извлачења Лутрије Републике Српске и Државне лутрије Србије су објављени одмах након званичног телевизијског извлачења у програму АТВ-а.
