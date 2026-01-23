Logo
Ужас на свадби: Детонирао експлозивни прслук и убио седам људи

Извор:

СРНА

23.01.2026

20:44

Ужас на свадби: Детонирао експлозивни прслук и убио седам људи
Фото: Принтскрин/Јутјуб

Бомбаш самоубица детонирао је експлозивни прслук на вјенчању на сјеверозападу Пакистана и усмртио најмање седам људи, а 25 ранио, саопштила је полиција.

Повријеђени су пребачени у болницу, а међу њима има људи у критичном стању.

Напад је извршен у кући Нур Алама Мехсуда, провладиног лидера заједнице у Дера Исмаил Кану.

Ниједна група за сада није преузела одговорност за напад. Међутим, сумња ће вјероватно пасти на пакистанске талибане.

Ова група је одвојена од авганистанских талибана, али је њихов савезник.

