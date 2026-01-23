Ужас на свадби: Детонирао експлозивни прслук и убио седам људи

Извор:
СРНА
23.01.2026
20:44
Коментари:0
Бомбаш самоубица детонирао је експлозивни прслук на вјенчању на сјеверозападу Пакистана и усмртио најмање седам људи, а 25 ранио, саопштила је полиција.
Повријеђени су пребачени у болницу, а међу њима има људи у критичном стању.
Напад је извршен у кући Нур Алама Мехсуда, провладиног лидера заједнице у Дера Исмаил Кану.
Ниједна група за сада није преузела одговорност за напад. Међутим, сумња ће вјероватно пасти на пакистанске талибане.
Ова група је одвојена од авганистанских талибана, али је њихов савезник.
Свијет
1 ч0
Свијет
1 ч0
Свијет
1 ч0
Свијет
1 мј0
Свијет
52 мин0
Свијет
1 ч0
Свијет
1 ч0
Свијет
1 ч0
Најновије
Најчитаније
21
28
21
26
21
22
21
15
21
03
Тренутно на програму