Из Ирана одговорили Трампу: Билион долара ваших инвестиција је у домету наших ракета

Ирански вјерски лидер Мохамад Џавад Хаџ Али Акбари изјавио је данас да би Иран могао да циља инвестиције повезане са Сједињеним Америчким Државама (САД) у региону као одмазду за било какав амерички напад на Иран.
Трамп је раније изјавио да САД имају „армаду“ која иде према Ирану, али да се нада да је неће морати употребити. Трамп је поновио упозорења Техерану да не убијају демонстранте и да поново не покрећу свој нуклеарни програм.
„Билион долара које сте уложили у региону је у домету наших ракета“, рекао је ирански вјерски вођа, али није прецизирао на које инвестиције мисли.
Такође, главни ирански тужилац Мохамад Мовахеди негирао је данас да је Иран отказао погубљења 800 особа ухапшених на недавним националним протестима, како је Трамп раније рекао.
„Ова тврдња је потпуно лажна. Такав број не постоји, нити је правосуђе донијело такву одлуку“, изјавио је.
Ирански министар спољних послова Абас Арагчи прошле седмице је за Фокс њуз рекао да „Иран уопште нема план за вјешање“, када су га питали о антивладиним протестима.
Вијеће УН-а за људска права одржаће хитну сједницу данас како би расправљало о „алармантном насиљу“ које се у Ирану користи против демонстраната.
Групе за људска права кажу да су хиљаде људи, укључујући и пролазнике, убијене током немира, који су представљали највећи изазов за иранску клерикалну власт од 2022. године.
