Сад је и званично! Након 80 година Трамп је повукао Америку

23.01.2026

18:35

Коментари:

0
Америка након 80 година напустила Свјетску здравствену организацију, одлуком Доналда Трампа САД су изашле из СЗО
Фото: Tanjug/AP/Evan Vucci

Након готово 80 година чланства, Сједињене Америчке Државе званично више нису дио Свјетске здравствене организације (СЗО).

Процес повлачења покренуо је предсједник Доналд Трамп (Donald Trump) извршном наредбом 20. јануара 2025. године, првог дана свог другог мандата. Као разлог навео је наводно „неадекватно управљање пандемијом COVID-19“ и „другим глобалним здравственим кризама“.

Трамп је такође изразио незадовољство „неправедно високим уплатама“ које САД издвајају као чланица међународне организације, наводи политички портал Хил (The Hill). СЗО се финансира путем добровољних донација и чланарина држава чланица, које се разликују у зависности од величине становништва и богатства сваке земље.

вакцина

Здравље

СЗО: Није утврђена повезаност вакцина и аутизма

Извршна наредба садржавала је упутства за обуставу свих америчких средстава упућених СЗО-у, прерасподјелу америчких уговорних сарадника који раде за организацију те тражење других здравствених организација у које би САД могле приступити.

Директор СЗО: Овим губе и САД и остатак свијета

Директор СЗО-а, др Тедрос Адханом Гебрејесус (Tedros Adhanom Ghebreyesus), раније овог мјесеца на конференцији за медије изразио је „наду да ће САД преиспитати своју одлуку и поново се придружити“ организацији. Гебрејесус је одлуку описао као „ситуацију у којој губе и САД и остатак свијета“.

„Ово није добра одлука, желим бити искрен, јер сматрам да постоји много ствари које се раде путем СЗО-а које користе САД-у, и само СЗО може то осигурати, посебно када су у питању питања здравствене сигурности“, рекао је Гебрејесус, те додао: „Зато кажем да САД не могу бити сигурне без сарадње са СЗО-ом.“

Покушао повући САД у првом мандату

Трамп је већ раније покушао повући САД из организације током свог првог мандата. Након извршне наредбе из 2025. године, СЗО је у саопштењу изразила „жаљење због ове одлуке“ и нагласила улогу САД-а као кључног партнера и оснивача организације.

Доналд Трамп

Свијет

Америка напустила СЗО, стручњаци у страху

„Уз учешће САД-а и других држава чланица, СЗО је током посљедњих седам година спровела највећи сет реформи у својој историји како би побољшала одговорност, ефикасност и утицај у земљама. Тај рад се наставља“, навела је организација, из које су још додали: „Надамо се да ће САД преиспитати своју одлуку и радујемо се конструктивном дијалогу како бисмо одржали партнерство између САД-а и СЗО-а, за добробит здравља и благостања милиона људи широм свијета.“

На веб-страници СЗО-а, у биљешци означеној звјездицом поред листе земаља чланица, наведено је да су САД „изразиле намјеру повлачења из Свјетске здравствене организације, са заказаним датумом ступања на снагу 22. јануара 2026. године“.

САД напустиле СЗО званично 22. новембра

У четвртак, 22. новембра, процес повлачења постао је званичан. Иако статут СЗО-а не специфицира процедуру по којој државе чланице могу напустити организацију, амерички Конгрес одредио је услове за повлачење када је одобрио чланство САД-а у организацији под администрацијом Харија Трумана (Harry Truman) 1948. године.

У заједничкој резолуцији из 1948. године наведено је да „Сједињене Америчке Државе задржавају право на повлачење“ уз обавезно давање једногодишњег обавјештења, што је Трампова администрација поштовала. Законодавство је такође прописало да САД морају испунити све своје „финансијске обавезе према СЗО-у“.

szo svjetska zdravstvena organizacija sc yt

Здравље

СЗО објавио како ће до средине 2026. године укинути 2.000 радних мјеста

Иако је двогодишњи буџет Конгреса већ осигурао средства за СЗО до 2025. године, извршна наредба захтијевала је обуставу америчких уплата. Из Стејт департмента (State Department) изјавили су за НПР (NPR) да САД „неће вршити никакве уплате СЗО-у прије нашег повлачења“.

„Трошкови које сносе амерички порески обвезници и америчка економија након неуспјеха СЗО-а током пандемије COVID-19 и од тада већ су превелики“, навели су из америчког Стејт департмента.

САД напустиле СЗО

Доналд Трамп

Свјетска здравствена организација

Коментари (0)
