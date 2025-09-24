СЗО: Не постоји веза између аутизма и употребе парацетамола у трудноћи

Извор:
Свјетска здравствена организација (СЗО) саопштила је данас да тренутно не постоје убједљиви научни докази који потврђују могућу везу између аутизма и употребе парацетамола током трудноће.
У саопштењу СЗО, које преноси Ројтерс, наводи се да тренутно није утврђена досљедна веза између аутизма и употребе парацетамола.
Амерички предсједник Доналд Трамп је раније повезао аутизам са употребом вакцина у дјетињству и узимањем лијекова против болова "тајленол" од стране жена током трудноће, чиме су тврдње које нису поткрепљене научним доказима стављене у први план здравствене политике Сједињених Америчких Држава.
