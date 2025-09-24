Logo

СЗО: Не постоји веза између аутизма и употребе парацетамола у трудноћи

Извор:

Танјуг

24.09.2025

09:33

Коментари:

1
Таблете
Фото: Pixabay

Свјетска здравствена организација (СЗО) саопштила је данас да тренутно не постоје убједљиви научни докази који потврђују могућу везу између аутизма и употребе парацетамола током трудноће.

У саопштењу СЗО, које преноси Ројтерс, наводи се да тренутно није утврђена досљедна веза између аутизма и употребе парацетамола.

Donad Tramp-07092025

Свијет

ЕМА одбацује Трампове тврдње: Парацетамол у трудноћи не изазива аутизам

Амерички предсједник Доналд Трамп је раније повезао аутизам са употребом вакцина у дјетињству и узимањем лијекова против болова "тајленол" од стране жена током трудноће, чиме су тврдње које нису поткрепљене научним доказима стављене у први план здравствене политике Сједињених Америчких Држава.

Тагови:

paracetamol

Autizam

Доналд Трамп

SZO

Коментари (1)
