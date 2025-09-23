ЕМА одбацује Трампове тврдње: Парацетамол у трудноћи не изазива аутизам

23.09.2025
13:53
Коментари:0
Европска медицинска агенција (ЕМА) саопштила је да нема доказа који би захтијевали измјену важећих препорука о употреби парацетамола за вријеме трудноће, чиме је оповргла наводе америчког предсједника Доналда Трампа да је употреба тог лијека, познатог као тиленол у Сједињеним Државама, повезана са аутизмом.
„Доступни докази показују да нема било какве везе употребе парацетамола за вријеме трудноће и аутизма“, саопштила је ЕМА, јавља Ројтерс.
Медицинска агенција Европске уније поновила је да се парацетамол може користити у трудноћи, а препоручује најмању ефикасну дозу и учесталост.
Трамп је повезао у понедјељак аутизам са вакцинама за децу и са употребом парацетамола за вријеме трудноће, постављајући те тврдње, које нису поткрепљене научним доказима, у први план америчке здравствене политике.
(Нова)
