Глумац умро од срчаног удара: Особље хотела спријечило жену да му спаси живот?

Глумац Мајкл Хеслин (35) преминуо је од изненадног срчаног удара током рођенданског путовања у Лас Вегас.
Наиме, смрт је услиједила након што је глумцу позлило, а особље ресторана наводно није извело реанимацију па чак и спријечило жену да покуша да му спаси живот.
Срушио се у ресторану „Хавијерс“ у хотелу „АРИА“ на Стрипу у јуну док је славио с мужем Скотијем Динамом и пријатељима.
Његов супруг сада је поднио тужбу за противправну смрт, оптужујући ресторан да је допустио трагедију која је могла да се избјегне и истичући бројне вишеструке пропусте у пружању помоћи која спасава живот, преноси Дејли мејл.
Тужба поднесена 18. септембра тврди да особље није учинило ништа док је Хеслин показивао очите знакове медицинске нужде, те да су чак насилно ометали гошћу која је покушала да изведе ЦПР.
Иако је ресторан имао дефибрилатор (АЕД), наводно га нико није донио, а Хеслинови пријатељи кажу да су били насилно избачени из објекта док се одвијала драма.
Тужба наводи пет основа: противправна смрт; губитак брачне заједнице; немар; немарно запошљавање, задржавање, обука и надзор; те груби немар, према писању Лас Вегас Ривју журнал.
Такође се тврди да су након што је особље спријечило гошћу да помогне Хеслину, његови пријатељи били изложени пријетњама хапшењем јер су покушали да интервенишу и пружити помоћ.
Када су пријатељи покушали да сниме инцидент, запослени су наводно захтијевали да обришу своје видеозаписе.
У тужба се тражи одштета већу од 30.000 долара, трошкови сахране и кривична одштету, уз тврдњу да је Хеслинова смрт била директна и непосредна посљедица дјела и пропуста оптужених.
Хеслинов муж објавио је на Инстаграму након његове смрти да је то био потпуни шок, наводећи да је био млад, у савршеном здрављу, а љекари немају објашњење за оно што се догодило.
“Мајкл је био бриљантан, несебичан, талентован и прави анђео чувар“, написао је Динамо.
“Био је прва особа коју би сви назвали да подјеле лијепе вијести, а савршена особа којој би се обратили када им је требао ослонац или најбољи савјет. Био је заиста најдражи, најбрижнији и највољенији човјек на свијету, а из свих који су га упознали извлачио је оно најбоље“, преноси Телеграф.
