Хит: "Хало, Трампе, заглавио сам се..."

Након говора у Уједињеним нацијама, гдје је званично признао Државу Палестину, предсједник Француске Емануел Макрон нашао се заглављен на раскрсници у Њујорку због колоне америчког предсједника Доналда Трампа.
Када је сишао са говорнице УН, гдје је званично признао Државу Палестину, Макрон је синоћ шетао улицама Њујорка и вјероватно није очекивао да ће морати пјешке да се врати до француске амбасаде, преноси Фигаро.
Макрон се нашао заглављен на раскрсници због предсједничке колоне Доналда Трампа.
"Жао ми је, господине предсједниче, тренутно је све блокирано", рекао му је полицајац, очигледно изнервиран снимцима које је објавио француски портал Брут.
Без оклијевања, Макрон је тада позвао свог америчког колегу да би покушао да нађе рјешење.
#NewYork French President Macron’s entourage was blocked and unable to move because of President Trump’s motorcade.— NAKBA1948 (@nekkba1948) September 23, 2025
Macron calls Trump to cry about it.@EmmanuelMacron can you do the same when he comes to #Paris ???#TrumpPedophilia #TrumpisWarCriminal pic.twitter.com/wJNK92Vk4s
"Како сте? Погодите. Тренутно чекам на улици јер је све блокирано због вас", нашалио се он са Трампом.
Међутим, морао је да настави свој пут улицама Њујорка још око пола сата држећи телефон на уху и разговарајући са Трампом.
Али ова већ необична сцена ту не завршава.
На путу, Макрон је искористио прилику да се слика са пролазницима.
Када га је један мушкарац, који се сликао са њим, пољубио у главу, Макрон је реаговао: "Не не, добро је, момци", обраћајући се свом тиму обезбјеђења.
