Logo

Хит: "Хало, Трампе, заглавио сам се..."

Извор:

Б92

23.09.2025

13:12

Коментари:

0
Хит: "Хало, Трампе, заглавио сам се..."
Фото: Tanjug/AP/Manon Cruz

Након говора у Уједињеним нацијама, гдје је званично признао Државу Палестину, предсједник Француске Емануел Макрон нашао се заглављен на раскрсници у Њујорку због колоне америчког предсједника Доналда Трампа.

Када је сишао са говорнице УН, гдје је званично признао Државу Палестину, Макрон је синоћ шетао улицама Њујорка и вјероватно није очекивао да ће морати пјешке да се врати до француске амбасаде, преноси Фигаро.

Макрон се нашао заглављен на раскрсници због предсједничке колоне Доналда Трампа.

"Жао ми је, господине предсједниче, тренутно је све блокирано", рекао му је полицајац, очигледно изнервиран снимцима које је објавио француски портал Брут.

Без оклијевања, Макрон је тада позвао свог америчког колегу да би покушао да нађе рјешење.

"Како сте? Погодите. Тренутно чекам на улици јер је све блокирано због вас", нашалио се он са Трампом.

Међутим, морао је да настави свој пут улицама Њујорка још око пола сата држећи телефон на уху и разговарајући са Трампом.

Али ова већ необична сцена ту не завршава.

На путу, Макрон је искористио прилику да се слика са пролазницима.

Када га је један мушкарац, који се сликао са њим, пољубио у главу, Макрон је реаговао: "Не не, добро је, момци", обраћајући се свом тиму обезбјеђења.

(б92)

Подијели:

Тагови:

Емануел Макрон

Доналд Трамп

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Француска званично признала Палестину

Свијет

Француска званично признала Палестину

15 ч

0
Макрон отворио обновљене куле Нотр Дама

Свијет

Макрон отворио обновљене куле Нотр Дама

3 д

0
Макрон најавио увођење санкција Ирану

Свијет

Макрон најавио увођење санкција Ирану

4 д

0
Брижит Макрон мушкарац? Тужба, научни докази - одговор предсједника Француске

Свијет

Брижит Макрон мушкарац? Тужба, научни докази - одговор предсједника Француске

4 д

1

Више из рубрике

"Гдје су моје бебе?" Трудница пала у кому, а онда се пробудила без стомака

Свијет

"Гдје су моје бебе?" Трудница пала у кому, а онда се пробудила без стомака

1 ч

0
Руси жестоко узвратили: Уништене базе специјалних снага ВСУ и плаћеника

Свијет

Руси жестоко узвратили: Уништене базе специјалних снага ВСУ и плаћеника

1 ч

0
Кремљ: Ако САД не буду имале исти став, предузећемо мјере

Свијет

Кремљ: Ако САД не буду имале исти став, предузећемо мјере

1 ч

0
Умро врховни вјерски поглавар Саудијске Арабије

Свијет

Умро врховни вјерски поглавар Саудијске Арабије

1 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

14

06

Посебна сједница НСРС: Главна тачка - став о пријевременим изборима

14

06

Заједничке припреме: Сабаленка и Ђоковић објавили нову фотографију

14

06

Ана Ивановић у уској хаљини, прорез изнад груди и дубоки шлиц

13

57

Симпатични гости: Лисице ушле у двориште, па скакале по трамболини

13

56

Кинеска Амбасада оплела по Мехмедовићу: Да се не мијеша у наше унутрашње ствари

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner
Small banner