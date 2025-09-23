Logo

"Гдје су моје бебе?" Трудница пала у кому, а онда се пробудила без стомака

23.09.2025

13:08

"Гдје су моје бебе?" Трудница пала у кому, а онда се пробудила без стомака
Фото: pexels

Када је Моник Кук из Атланте, у осмом мјесецу трудноће са близнакињама, осјетила да нешто озбиљно није у реду, није ни слутила да ће из порођајне сале изаћи тек послије пет дана - и то из коме.

Она и њен муж Андре, који се тек вратио из Авганистана, маштали су о дану када ће упознати своје близнакиње, “бебе љубави”. Али умјесто бајке, услиједила је драма. Гушење, контракције на свака два минута, паника и хитна трка у болницу. Кисеоник није помагао, тестирали су је на ковид, а доктори донели одлуку о хитном царском резу. У тренутку када је почела да одбројава за анестезију, Моник је изгубила свијест.

Пет минута порођаја, пет дана коме

Цариски рез трајао је свега пет минута. Дјевојчице су рођене, али њихова мама је остала без свијести, и у коми. Тек послије пет дана отворила је очи.

''Погледала сам стомак – нема га. Нема ни беба. Питала сам: “Гдје су моје бебе?”, испричала је Моник.

Сестра ју је смирила и рекла да су близнакиње добро. Али шок није престајао. Пуних 14 дана није смјела да их дотакне. Најприје 11 дана изолације, па још три карантина код куће. У међувремену, живјела је од фотографија које јој је доносило медицинско особље, слике које је снимио Андре.

''Они су били моја породица тих 11 дана. Не бих преживјела без њих'', признала је у емотивном интервјуу за НБЦ.

Сања Вулић 5

БиХ

Вулић: Амиџићев квалитетан приједлог буџета прекројили су Шмитови послушници

Двије бебе имају још двије сестре

Данас Моник и Андре код куће имају четири дјевојчице – старије Ирис и Винтер и најмлађе близнакиње, Аугуст Скај и Анђелу Рене. Њихове “бебе љубави” постале су симбол наде.

Њихова прича доказује да живот уме да приреди највеће шокове, али и да послије таме може да се роди свјетлост, баш као што се у овој породици родило двоструко чудо, пише Она.рс.

