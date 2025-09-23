Logo

Тајна коју трговци не желе да знате: Ево зашто се наранџе пакују у црвеним мрежицама

Крстарица

23.09.2025

13:02

Тајна коју трговци не желе да знате: Ево зашто се наранџе пакују у црвеним мрежицама
Фото: Pexel/Anna Shvets

Продавци користе једноставан психолошки трик да наранџе изгледају сочније и зрелије чим их угледате на полици.

Феномен зову „илузија конфета“: боја амбалаже утиче на то како оку дјелује боја самог производа, па црвена мрежица чини наранџу визуелно интензивније наранџастом.

Исти принцип за друго воће

Због истог разлога грејп, мандарине и друго цитрусно воће топлих тонова такође се често пакују у црвено или наранџасто, док се лимунови обично стављају у жуте, а лимете у зелене врећице.

Како постати паметнији купац

Сада када знате и за овај трговачки трик, при избору воћа не ослањајте се само на боју паковања него провјерите стварну свјежину и зрелост плодова.

(Крстарица)

narandža

