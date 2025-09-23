Тајна коју трговци не желе да знате: Ево зашто се наранџе пакују у црвеним мрежицама

Извор:
Крстарица
23.09.2025
13:02
Коментари:0
Продавци користе једноставан психолошки трик да наранџе изгледају сочније и зрелије чим их угледате на полици.
Феномен зову „илузија конфета“: боја амбалаже утиче на то како оку дјелује боја самог производа, па црвена мрежица чини наранџу визуелно интензивније наранџастом.
Због истог разлога грејп, мандарине и друго цитрусно воће топлих тонова такође се често пакују у црвено или наранџасто, док се лимунови обично стављају у жуте, а лимете у зелене врећице.
Сада када знате и за овај трговачки трик, при избору воћа не ослањајте се само на боју паковања него провјерите стварну свјежину и зрелост плодова.
Занимљивости
2 ч0
Занимљивости
5 ч0
Занимљивости
6 ч0
Занимљивости
6 ч0
Најновије
Најчитаније
13
57
13
56
13
53
13
50
13
48
Тренутно на програму