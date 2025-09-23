Logo

У ова два хороскопска знака се рађају највјернији партнери

23.09.2025

08:31

Коментари:

0
У ова два хороскопска знака се рађају највјернији партнери
Фото: pixabay

Вјерност није нешто што се подразумијева, већ особина која се гради из дана у дан.

Док неки знакови лако подлијежу искушењима и знатижељно скрећу поглед, постоје и они који остају непоколебљиви у својим везама.

Њихова оданост није само обећање, него начин живота - једном кад изаберу особу, бирају је поновно, из дана у дан, преноси Индекс.

Бик

Бикови су познати по својој стабилности и постојаности, а у љубави се понашају једнако.

Када пронађу партнера којем вјерују, њихова оданост постаје готово непоколебљива. Нису склони играма ни пролазним авантурама јер им је сигурност важнија од краткотрајног узбуђења.

Њихова вјерност произлази из дубоке потребе за поузданим односом и жеље да граде чврсте основе на којима веза може трајати цијели живот.

Дуа липа

Сцена

Албанска пјевачица "шутнула" сарадника због Палестине

Рак

Ракови своју љубав никада не схваћају олако. Када се некоме предају, чине то свим срцем и душом.

Њихова вјерност долази из снажне емоционалне повезаности и искрене жеље да штите и његују оно што имају.

Рак ће се борити за везу и неће олако одустати јер љубав за њега није пролазна фаза, него сама срж живота. С партнером се веже дубоко, готово нераскидиво, и управо зато спада међу највјерније знакове зодијака.

Подијели:

Таг:

Хороскоп

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Албанска пјевачица "шутнула" сарадника због Палестине

Сцена

Албанска пјевачица "шутнула" сарадника због Палестине

15 мин

0
Земљотрес магнитуде 3.1 степени Рихтера регистрован у Медитерану

Свијет

Земљотрес магнитуде 3.1 степени Рихтера регистрован у Медитерану

17 мин

0
Симптоми који могу указивати на присуство тромба у организму

Здравље

Симптоми који могу указивати на присуство тромба у организму

25 мин

0
Има 72 године и ради као ескорт: ''Баш ме брига, зарађујем богатство''

Љубав и секс

Има 72 године и ради као ескорт: ''Баш ме брига, зарађујем богатство''

30 мин

0

Више из рубрике

Зашто пси пружају шапу: Ево шта вам тиме поручују и када је вријеме за узбуну

Занимљивости

Зашто пси пружају шапу: Ево шта вам тиме поручују и када је вријеме за узбуну

44 мин

0
Шта нам звијезде поручују данас?

Занимљивости

Шта нам звијезде поручују данас?

1 ч

0
Ове знакове хороскопа чека чудо у октобру

Занимљивости

Ове знакове хороскопа чека чудо у октобру

5 ч

0
Од сутра се живот мијења за ова три знака: Стиже изненадни прилив новца

Занимљивости

Од сутра се живот мијења за ова три знака: Стиже изненадни прилив новца

12 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

08

39

У Вишеграду лов на предаторе

08

37

Цеца ово пије свако јутро: Напитак који топи сало, раван стомак је загарантован

08

35

Ове холивудске звијезде потписале писмо поводом суспензије Џимија Кимела

08

31

У ова два хороскопска знака се рађају највјернији партнери

08

30

Генерал Небојша Павковић у тешком стању

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner
Small banner