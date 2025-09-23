Ове знакове хороскопа чека чудо у октобру

Извор:
Крстарица
23.09.2025
03:00
Коментари:0
Овај октобар доноси снажан енергетски помак – пун Мјесец 7. октобра улази у знак Ваге и пружа савршену прилику да пресечемо токсичне навике, пронађемо унутрашњу равнотежу и продубимо односе. Вага, симбол хармоније и љепоте, освјетљава све што је нарушено у љубави, породици или на послу.
Искрено, није ли дивно кад се универзум коначно сложи да очисти хаос око нас?
Свијет
Хитно затворен аеродром у Копенхагену, огласила се полиција
Пун Мјесец увек значи крај нечега, али и почетак новог. Овог пута фокус је на истини, балансу и миру. Неки знакови ће доживети изненадне промјене – од романтичних изненађења до неочекиваних финансијских прилика. Ко је спреман за узбуђења, припремите се: љубав, страст и нове шансе су пред вама.
Партнерски односи излазе у први план. Биће разговора, а можда и неочекиваних обрта. Слободни Овнови могли би срести некога ко их потпуно изненади. На послу нервоза се шири, али ако нађете баланс, све долази на своје.
Вријеме је за увођење реда посао, здравље, дневна рутина. Бикови могу заблистати и привући нове пословне шансе. Финансије се стабилизују, а ви коначно осјећате сигурност.
Флерт, забава и креативни процват све то вам стиже. Емоције су узбуркане, али пријатно.
Свијет
Више од 24.000 људи умрло од посљедица екстремних врућина овог љета
Заљубљивање је могуће, а они у везама доживљавају ново буђење. Умјетност и креативни рад доносе успјех.
Породичне теме су у фокусу – разговори о селидби, реновирању или важним односима. Емоције ће бити дубоке, а прошлост се може поново појавити. Искреност и отпуштање кључ су за мир.
Комуникација постаје кључ – важне вијести долазе до вас. Неки Лавови ће кренути на краћи пут који доноси више него што су очекивали – можда и нову љубав. Пословно, вријеме је за велике ријечи и успјехе.
Финансијске промјене су пред вратима – повишице, додатни посао или рјешавање дугова. Самопоуздање расте, а ви јасно видите које вриједности желите да слиједите у љубави и каријери.
Ваш Мјесец је овде – ваша сцена! Заблистајте, реците шта желите и ставите себе на прво мјесто.
Савјети
Овај уређај троши струју као 65 фрижидера: Сви га имамо у кући
Љубавни живот процвјетава, а ваша енергија је немогуће игнорисати.
Подсвијест се буди. Интроспектива и завршавање старих циклуса доносе ослобађање од емоционалног терета. Привлаче вас мистериозни људи, а неки односи могу остати скривени. Повуците се и слушајте унутрашњи глас.
Друштвени живот експлодира – контакти, нове везе, тимски рад. Љубав може доћи преко пријатеља или заједничких пројеката. Отвореност према новом доноси срећу.
Фокус је на каријери и репутацији. Признања, понуде и важне одлуке су могући. Балансирајте између посла и приватног живота – емоције не смеју бити запостављене.
Промјене долазе кроз нова сазнања, путовања и учење. Заљубљивање у некога из далека или потпуно нови поглед на живот је могуће. Ослободите се старих граница.
Дубоки емотивни процеси су у првом плану. Интимност, трансформације и заједничке финансије доносе промјене. Пун Мјесец може изазвати изненадне страсти или финансијске одлуке. Интуиција је ваш најбољи водич – вјерујте јој.
Можда ти срећа стиже а ти још увијек не знаш?
Занимљивости
8 ч0
Занимљивости
11 ч0
Занимљивости
12 ч0
Занимљивости
12 ч0
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму