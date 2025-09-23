Logo

Ове знакове хороскопа чека чудо у октобру

Извор:

Крстарица

23.09.2025

03:00

Коментари:

0
Ове знакове хороскопа чека чудо у октобру
Фото: Unsplash/Daniel Carmona

Овај октобар доноси снажан енергетски помак – пун Мјесец 7. октобра улази у знак Ваге и пружа савршену прилику да пресечемо токсичне навике, пронађемо унутрашњу равнотежу и продубимо односе. Вага, симбол хармоније и љепоте, освјетљава све што је нарушено у љубави, породици или на послу.

Искрено, није ли дивно кад се универзум коначно сложи да очисти хаос око нас?

Аеродром

Свијет

Хитно затворен аеродром у Копенхагену, огласила се полиција

Пун Мјесец увек значи крај нечега, али и почетак новог. Овог пута фокус је на истини, балансу и миру. Неки знакови ће доживети изненадне промјене – од романтичних изненађења до неочекиваних финансијских прилика. Ко је спреман за узбуђења, припремите се: љубав, страст и нове шансе су пред вама.

Ован

Партнерски односи излазе у први план. Биће разговора, а можда и неочекиваних обрта. Слободни Овнови могли би срести некога ко их потпуно изненади. На послу нервоза се шири, али ако нађете баланс, све долази на своје.

Бик

Вријеме је за увођење реда посао, здравље, дневна рутина. Бикови могу заблистати и привући нове пословне шансе. Финансије се стабилизују, а ви коначно осјећате сигурност.

Близанци

Флерт, забава и креативни процват све то вам стиже. Емоције су узбуркане, али пријатно.

ljeto sunce vrijeme zene djevojka

Свијет

Више од 24.000 људи умрло од посљедица екстремних врућина овог љета

Заљубљивање је могуће, а они у везама доживљавају ново буђење. Умјетност и креативни рад доносе успјех.

Рак

Породичне теме су у фокусу – разговори о селидби, реновирању или важним односима. Емоције ће бити дубоке, а прошлост се може поново појавити. Искреност и отпуштање кључ су за мир.

Лав

Комуникација постаје кључ – важне вијести долазе до вас. Неки Лавови ће кренути на краћи пут који доноси више него што су очекивали – можда и нову љубав. Пословно, вријеме је за велике ријечи и успјехе.

Дјевица

Финансијске промјене су пред вратима – повишице, додатни посао или рјешавање дугова. Самопоуздање расте, а ви јасно видите које вриједности желите да слиједите у љубави и каријери.

Вага

Ваш Мјесец је овде – ваша сцена! Заблистајте, реците шта желите и ставите себе на прво мјесто.

ILU-KUHINJA-220925

Савјети

Овај уређај троши струју као 65 фрижидера: Сви га имамо у кући

Љубавни живот процвјетава, а ваша енергија је немогуће игнорисати.

Шкорпија

Подсвијест се буди. Интроспектива и завршавање старих циклуса доносе ослобађање од емоционалног терета. Привлаче вас мистериозни људи, а неки односи могу остати скривени. Повуците се и слушајте унутрашњи глас.

Стријелац

Друштвени живот експлодира – контакти, нове везе, тимски рад. Љубав може доћи преко пријатеља или заједничких пројеката. Отвореност према новом доноси срећу.

Јарац

Фокус је на каријери и репутацији. Признања, понуде и важне одлуке су могући. Балансирајте између посла и приватног живота – емоције не смеју бити запостављене.

Водолија

Промјене долазе кроз нова сазнања, путовања и учење. Заљубљивање у некога из далека или потпуно нови поглед на живот је могуће. Ослободите се старих граница.

Рибе

Дубоки емотивни процеси су у првом плану. Интимност, трансформације и заједничке финансије доносе промјене. Пун Мјесец може изазвати изненадне страсти или финансијске одлуке. Интуиција је ваш најбољи водич – вјерујте јој.

Можда ти срећа стиже а ти још увијек не знаш?

(Крстарица)

Подијели:

Таг:

Хороскоп

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Хитно затворен аеродром у Копенхагену, огласила се полиција

Свијет

Хитно затворен аеродром у Копенхагену, огласила се полиција

7 ч

0
Сергеј Лавров, министар спољних послова Русије

Свијет

Захарова открила да се припремају бројни сусрети у Њујорку

7 ч

0
Свиња

Свијет

Стотине лешева свиња пронађене на једној фарми

7 ч

0

Више из рубрике

Од сутра се живот мијења за ова три знака: Стиже изненадни прилив новца

Занимљивости

Од сутра се живот мијења за ова три знака: Стиже изненадни прилив новца

8 ч

0
Реновирали кућу, па пронашли скривено благо

Занимљивости

Реновирали кућу, па пронашли скривено благо

11 ч

0
Апартман хотел соба просторија

Занимљивости

Желите резервисати ноћ у хотелу, ове грешке ће вас скупо коштати

12 ч

0
Horoskop

Занимљивости

Само један знак у октобру остварује све снове

12 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

04

00

Кувар открио како најбоље укиселити купус

03

00

Ове знакове хороскопа чека чудо у октобру

22

53

Дембеле добио Златну лопту

22

46

Сутра се славе Свете мученице: Вјерује се да једну ствар треба строго избјегавати

22

41

Француска званично признала Палестину

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner
Small banner