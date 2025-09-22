Logo

Захарова открила да се припремају бројни сусрети у Њујорку

Извор:

РТ Балкан

22.09.2025

21:58

Сергеј Лавров, министар спољних послова Русије
Фото: Srna

Разматрају се бројни састанци руског министра спољних послова Сергеја Лаврова на маргинама Генералне скупштине УН, међу њима и састанци са Американцима, саопштила је портпаролка руског Министарства спољних послова Марија Захарова за ТАСС.

"Већ смо причали о томе да се разматрају десетине билатералних и мултилатералних састанака у којима ће учествовати Сергеј Лавров, као што је обично случај на Генералној скупштини, а то укључује и састанке са америчком страном", истакла је Захарова, одговарајући на питање да ли постоји могућност да се Лавров састане са државним секретаром САД Марком Рубиом на маргинама Генералне скупштине.

Јубиларно засједање Генералне скупштине УН отворено је 9. септембра. Недјеља састанака на високом нивоу трајаће од 23. до 29. септембра. Руску делегацију ће предводити министар спољних послова Русије Сергеј Лавров.

(РТ Балкан)

Сергеј Лавров

