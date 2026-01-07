Logo
Large banner

У дому ове пјевачице се обиљежавају сви вјерски празници

Извор:

Телеграф

07.01.2026

21:25

Коментари:

0
У дому ове пјевачице се обиљежавају сви вјерски празници
Фото: Инстаграм

Пјевачица Бранка Соврлић воли празнике као и већина и једнако се радује свим празницима како православним тако и католичким и муслиманским јер је како каже тако научена од малих ногу.

У њеној кући се сваки вјерски празник обиљежи на неки начин. Пјевачица православни Божић прославља на посебан начин као и друге вјерске празнике.

"У нашој кући све помало обиљежимо. Срећна сам што долазим из породице у којој су заступљене различите националности, па имам и широк круг пријатеља других вјера. Још сам срећнија што сам тако одгојена", истакла је Бранка.

Декорација дома јој је посебна активност у вријеме празника, иако не воли да кити јелку.

"Нисам окитила јелку јер у кући нема д‌јеце, али имам свјетиљчице, анђелчиће и по неки украс. Волим да простор буде макар мало окићен, јер се тада лично много љепше осећам. Важно ми је да је дом веселији и да се празници на неки начин обиљеже", додала је Бранка за Гранд.

Бранка Соврлић, која важи за једну од најбогатијих на естради годинама је у складном браку са супругом Садиком, са којим има брак пун љубави, али нису успјели да се остваре као родитељи.

Снијег

Занимљивости

Шта значи ако на Божић пада снијег?

"Жељела сам да имам д‌јецу, али се није дало. Прво је ратни период био много стресан, па и супругу је погинуо отац... Касније сам хтјела да идем на вантјелесну оплодњу, јер сам знала да су неке моје колегинице ишле и добиле барем по једно дете, али стицајем околности нисам отишла. Мислили смо: "Ма, има времена", а вријеме је само одмицало", причала је Бранка својевремено.

Једном приликом изјавила да јој џаба све због тога што нема своје дијете.

"Паја, односно Садик Пашић, мој муж, и ја смо стекли много. Без лажне скромности, ми смо милионери, али вољела бих да имамо много мање, а да нам је Бог, односно та нека виша сила, судбина, подарила д‌јецу, односно бар једно дијете. Овако би неко рекао џаба све. Једноставно нам се није дало да у савршеном браку са много љубави и поштовања постанемо и родитељи. Бог изгледа не да све", испричала је пјевачица, преноси Телеграф.

Подијели:

Тагови:

Пјевачица

praznici

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Брижит Бардо сахрањена у строгој приватности

Сцена

Брижит Бардо сахрањена у строгој приватности

8 ч

0
Матија

Сцена

Туга на Бадњи дан: Преминуо познати фризер

17 ч

0
Преминуо познати српски музичар

Сцена

Преминуо познати српски музичар

1 д

0
Сузана Манчић: Чула сам пуцње, неко ми је запалио ауто

Сцена

Сузана Манчић: Чула сам пуцње, неко ми је запалио ауто

2 д

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

22

20

Водећи инсајдер открио стање Николе Јокића

21

55

Рубио открио план САД за Венецуелу: Састоји се од три корака

21

25

У дому ове пјевачице се обиљежавају сви вјерски празници

21

00

Фицо: Ниједан словачки војник неће ићи у Украјину

20

42

Ову навику требате избјегавати на Божић

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner