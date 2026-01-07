У дому ове пјевачице се обиљежавају сви вјерски празници

Извор:
Пјевачица Бранка Соврлић воли празнике као и већина и једнако се радује свим празницима како православним тако и католичким и муслиманским јер је како каже тако научена од малих ногу.
У њеној кући се сваки вјерски празник обиљежи на неки начин. Пјевачица православни Божић прославља на посебан начин као и друге вјерске празнике.
"У нашој кући све помало обиљежимо. Срећна сам што долазим из породице у којој су заступљене различите националности, па имам и широк круг пријатеља других вјера. Још сам срећнија што сам тако одгојена", истакла је Бранка.
Декорација дома јој је посебна активност у вријеме празника, иако не воли да кити јелку.
"Нисам окитила јелку јер у кући нема дјеце, али имам свјетиљчице, анђелчиће и по неки украс. Волим да простор буде макар мало окићен, јер се тада лично много љепше осећам. Важно ми је да је дом веселији и да се празници на неки начин обиљеже", додала је Бранка за Гранд.
Бранка Соврлић, која важи за једну од најбогатијих на естради годинама је у складном браку са супругом Садиком, са којим има брак пун љубави, али нису успјели да се остваре као родитељи.
"Жељела сам да имам дјецу, али се није дало. Прво је ратни период био много стресан, па и супругу је погинуо отац... Касније сам хтјела да идем на вантјелесну оплодњу, јер сам знала да су неке моје колегинице ишле и добиле барем по једно дете, али стицајем околности нисам отишла. Мислили смо: "Ма, има времена", а вријеме је само одмицало", причала је Бранка својевремено.
Једном приликом изјавила да јој џаба све због тога што нема своје дијете.
"Паја, односно Садик Пашић, мој муж, и ја смо стекли много. Без лажне скромности, ми смо милионери, али вољела бих да имамо много мање, а да нам је Бог, односно та нека виша сила, судбина, подарила дјецу, односно бар једно дијете. Овако би неко рекао џаба све. Једноставно нам се није дало да у савршеном браку са много љубави и поштовања постанемо и родитељи. Бог изгледа не да све", испричала је пјевачица, преноси Телеграф.
