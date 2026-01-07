Брижит Бардо сахрањена у строгој приватности

Извор:
Француска филмска дива Брижит Бардо сахрањена је данас у строгој приватности на гробљу у Сен Тропеу на Азурној обали, граду у којем је живјела више од пола вијека након што се повукла из филмске каријере на врхунцу славе.
Церемонија сахране почела је у цркви Нотр Дам де л’Асомпсион у Сен Тропеу и одржана је у присуству само најближих пријатеља и породице, пренијела је телевизија БФМ.
Сахрана је организована у складу с њеном жељом за скромним испраћајем, без медијског фокуса. Сахрани су присуствовали њен син Никола Шарије, унука Теа Шарије, бивши супруг Бернар д’Ормал, као и бројни други пријатељи и колеге. Ковчег је у цркви био прекривен шареним цвијећем, а свештеник Жан-Пол Гуарен је предводио обред. У цркви су се могли видјети и портрети Брижит Бардо.
Биле су присутне познате личности, укључујући Чика из групе „Гипсy Кингс“, који је у обраћању рекао да је Бардо била „наша срећна амајлија, права жена и добра пријатељица“.
Након вјерских обреда, група је извела пјесме у част Брижит Бардо. Она је подржавала ту групу у њеним раним данима крајем 1970-их, а склопила је дугогодишње пријатељство с пјевачем групе, Чиком.
Због тога што је церемонији у цркви могло присуствовати само 400 људи, видео-бимови су постављени на градским трговима и у луци. Према ријечима њеног бившег супруга, Бардо је преминула од посљедица тешке болести.
„Није заслужила да пати“, рекао је Бернар д’Ормал за БФМ.
Према његовим ријечима, физички ослабљена двјема операцијама рака и патећи од јаких болова у леђима, Бардо је на крају изгубила вољу за животом. Сахрањена је у гробници гдје почивају њени родитељи, а како су раније пренијели француски медији, њена жеља је била да буде сахрањена без националних почасти, па се због тога на сахрани нису очекивали званичници, ни предсједник Француске Емануел Макрон.
Како је раније саопштено, у хотелима у познатом француском љетовалишту Сен Тропе већ данима нема мјеста, а цијене смјештаја драстично су скочиле након што је објављено да ће глумица, која је преминула у 91. години, ту бити сахрањена. Бардо, која је преминула 28. децембра у 91. години, била је међународно позната глумица, али и посвећени борац за права животиња.
