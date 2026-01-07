Logo
Брижит Бардо сахрањена у строгој приватности

Извор:

Агенције

07.01.2026

16:34

Коментари:

0
Брижит Бардо сахрањена у строгој приватности
Фото: Tanjug/AP file

Француска филмска дива Брижит Бардо сахрањена је данас у строгој приватности на гробљу у Сен Тропеу на Азурној обали, граду у којем је живјела више од пола вијека након што се повукла из филмске каријере на врхунцу славе.

Церемонија сахране почела је у цркви Нотр Дам де л’Асомпсион у Сен Тропеу и одржана је у присуству само најближих пријатеља и породице, пренијела је телевизија БФМ.

илу-водостај-25112025

Регион

Драматично у Црној Гори: У току евакуација грађана

Сахрана је организована у складу с њеном жељом за скромним испраћајем, без медијског фокуса. Сахрани су присуствовали њен син Никола Шарије, унука Теа Шарије, бивши супруг Бернар д’Ормал, као и бројни други пријатељи и колеге. Ковчег је у цркви био прекривен шареним цвијећем, а свештеник Жан-Пол Гуарен је предводио обред. У цркви су се могли видјети и портрети Брижит Бардо.

Биле су присутне познате личности, укључујући Чика из групе „Гипсy Кингс“, који је у обраћању рекао да је Бардо била „наша срећна амајлија, права жена и добра пријатељица“.

Након вјерских обреда, група је извела пјесме у част Брижит Бардо. Она је подржавала ту групу у њеним раним данима крајем 1970-их, а склопила је дугогодишње пријатељство с пјевачем групе, Чиком.

oruzane snage bih

БиХ

Оружане снаге БиХ иду у Газу

Због тога што је церемонији у цркви могло присуствовати само 400 људи, видео-бимови су постављени на градским трговима и у луци. Према ријечима њеног бившег супруга, Бардо је преминула од посљедица тешке болести.

„Није заслужила да пати“, рекао је Бернар д’Ормал за БФМ.

Према његовим ријечима, физички ослабљена двјема операцијама рака и патећи од јаких болова у леђима, Бардо је на крају изгубила вољу за животом. Сахрањена је у гробници гдје почивају њени родитељи, а како су раније пренијели француски медији, њена жеља је била да буде сахрањена без националних почасти, па се због тога на сахрани нису очекивали званичници, ни предсједник Француске Емануел Макрон.

ilu-nafta-postrojenje-28082025

Свијет

Хегсет: Блокада венецуеланске нафте на снази широм свијета

Како је раније саопштено, у хотелима у познатом француском љетовалишту Сен Тропе већ данима нема мјеста, а цијене смјештаја драстично су скочиле након што је објављено да ће глумица, која је преминула у 91. години, ту бити сахрањена. Бардо, која је преминула 28. децембра у 91. години, била је међународно позната глумица, али и посвећени борац за права животиња.

Таг:

Брижит Бардо

