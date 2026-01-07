Logo
Америчка команда потврдила пљенидбу танкера

СРНА

07.01.2026

15:56

Америчка команда потврдила пљенидбу танкера

Сједињене Државе су у међународним водама заплијениле танкер "М/Т Софија" и прате га до америчких вода, саопштила је Јужна команда војске САД.

- У акцији прије зоре, Министарство рата, у координацији са Министарством за унутрашњу безбједност, заплијенило је без инцидента санкционисани танкер из "тамне флоте" без државне ознаке - појашњено је у саопштењу.

Зоран Милановић

Регион

Милановић: Нећемо слати војску у Украјину

"Фокс њуз" јавио је данас да су се америчке снаге у сјеверном дијелу Атлантика укрцале на танкер "Бела један", који је наводно пловио под руском заставом. Акција је извршена између Британских острва и Исланда.

У медијским извјештајима наводи се да је танкеру промијењено име под којим је раније био познат.

Kiril

Свијет

Патријарх Кирил: Русија представља цивилизацијску алтернативу Западу

Званична Москва за сада није коментарисала ову ситуацију. Руска државна станица "Раша тудеј" објавила је слику хеликоптера у ваздуху у близини брода.

