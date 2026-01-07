Сударили се камион и аутобус пун путника: Полиција и хитна на терену

Logo
Сударили су се камион и аутобус пун путника: Полиција и хитна на терену

Саобраћајна несрећа у којој су учествовали аутобус и камион догодила се данас поподне у Славонији, на путу између Ориовца и Славонског Кобаша, због чега су на терен упућене полицијске и хитне службе, а саобраћај на том дијелу пута је отежан.

Како се наводи, данас, 7. јануара 2026. године, у 14:06 Оперативно-комуникациони центар Полицијске управе Бродско-посавске примио је дојаву о саобраћајној несрећи на путу између Ориовца и Славонског Кобаша.

Према првим информацијама, у несрећи су учествовали аутобус и камион.

На мјесто догађаја одмах су упућене полицијске и друге хитне службе.

У току је увиђај којим ће бити утврђене све околности и узрок несреће, а саобраћај на том дијелу пута одвија се отежано или је привремено обустављен, у зависности од процјене полиције, јавља Дневник.

У полицији су рекли да је лакше повријеђен возач камиона, а да су у аутобусу били путници.

Више информација биће познато након завршетка увиђаја.

