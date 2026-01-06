У Црној Гори поплављена имања и објекти, бројни путеви затворени

Извор:
СРНА
06.01.2026
17:10
Коментари:0
Усљед обилних падавина у Црној Гори су поплављени објекти, имања, а бројни путни правци су затворени.
Из Министарства унутрашњих послова саопштено је да је примљено више од 450 позива грађана који су пријављивали поплаве.
Хроника
У Даниловграду је вода пордрла у поједина домаћиниства, поплављени су
поједини угоститељски објекти, а 15 путних праваца је затворено.
Због одрона и изливања ријека обустављен је саобраћај на више путних праваца, укључујући регионалне путеве Ђурђевића Тара–Мојковац, Даниловград–Глава Зете, Подгорица–Даниловград, као и на путу Колашин–Беране преко тунела Клисура.
У Подгорици је затворен мост Ширалија у Рогамима, а више објеката је угрожено у насељу Мареза.
Вода угрожава куће у никшићким насељима Гребица и Дукло.
БиХ
У Бијелом Пољу се вода повлачи, раније је дошло до изливања ријека Лим, Љубовиђа и Ћехотина, као и појединих потока.
У Улцињу су угрожена четири објекта на Ади Бојани.
У Пљевљима су се излиле Брезница, Маочница, Везничица и Ћехотина, док је у Мојковцу у мјесту Прошћење дошло до изливања корита ријеке Таре и обуставе саобраћаја. Због изливања ове ријеке, у мјесту Слатина и Калудра заустављен је саобраћај.
Путни правац Мојковац-Ђурђевић Тара у мјесто Соколовине због одрона је у прекиду, а у Беранама је у прекиду пут у мјесту Лубница, због пропадања коловоза.
Друштво
На подручју Цетиња, Службе заштите и спасавања испумпавају воде из више објеката.
По посљедњем пресјеку од 15.00 часова, сви водостаји ријека су у опадању, осим Зете и Скандарског језера.
Градови и општине
Друштво
Регион
Република Српска
