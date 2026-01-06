Logo
Large banner

У Црној Гори поплављена имања и објекти, бројни путеви затворени

Извор:

СРНА

06.01.2026

17:10

Коментари:

0
У Црној Гори поплављена имања и објекти, бројни путеви затворени
Фото: Pixabay

Усљед обилних падавина у Црној Гори су поплављени објекти, имања, а бројни путни правци су затворени.

Из Министарства унутрашњих послова саопштено је да је примљено више од 450 позива грађана који су пријављивали поплаве.

Полиција ФБиХ

Хроника

Тешка несрећа у БиХ: Једна особа превезена у болницу

У Даниловграду је вода пордрла у поједина домаћиниства, поплављени су

поједини угоститељски објекти, а 15 путних праваца је затворено.

Због одрона и изливања ријека обустављен је саобраћај на више путних праваца, укључујући регионалне путеве Ђурђевића Тара–Мојковац, Даниловград–Глава Зете, Подгорица–Даниловград, као и на путу Колашин–Беране преко тунела Клисура.

У Подгорици је затворен мост Ширалија у Рогамима, а више објеката је угрожено у насељу Мареза.

Вода угрожава куће у никшићким насељима Гребица и Дукло.

Božićna pšenica

БиХ

Криштова, Чавара и Човић честитали Божић

У Бијелом Пољу се вода повлачи, раније је дошло до изливања ријека Лим, Љубовиђа и Ћехотина, као и појединих потока.

У Улцињу су угрожена четири објекта на Ади Бојани.

У Пљевљима су се излиле Брезница, Маочница, Везничица и Ћехотина, док је у Мојковцу у мјесту Прошћење дошло до изливања корита ријеке Таре и обуставе саобраћаја. Због изливања ове ријеке, у мјесту Слатина и Калудра заустављен је саобраћај.

Путни правац Мојковац-Ђурђевић Тара у мјесто Соколовине због одрона је у прекиду, а у Беранама је у прекиду пут у мјесту Лубница, због пропадања коловоза.

илу-вода-ријека-20112025

Друштво

У Семберији уведене редовне мјере одбране од поплава

На подручју Цетиња, Службе заштите и спасавања испумпавају воде из више објеката.

По посљедњем пресјеку од 15.00 часова, сви водостаји ријека су у опадању, осим Зете и Скандарског језера.

Подијели:

Тагови:

Црна Гора

невријеме

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Излила се ријека Босна

Градови и општине

Излила се ријека Босна

3 ч

0
У добојској болници забрањене посјете пацијентима

Друштво

У добојској болници забрањене посјете пацијентима

3 ч

0
У Пули густи снијег након 15 година, Сплићани без питке воде

Регион

У Пули густи снијег након 15 година, Сплићани без питке воде

3 ч

0
Цвијановић честитала Бадње вече и Божић: Да сви заједно живимо у стабилној Републици Српској

Република Српска

Цвијановић честитала Бадње вече и Божић: Да сви заједно живимо у стабилној Републици Српској

3 ч

0

Више из рубрике

У Пули густи снијег након 15 година, Сплићани без питке воде

Регион

У Пули густи снијег након 15 година, Сплићани без питке воде

3 ч

0
Митрополит Јоаникије: Божић доноси благослов цијелом свијету

Регион

Митрополит Јоаникије: Божић доноси благослов цијелом свијету

6 ч

0
Невјероватна запљена на граници: Покушао пренијети 702.000 евра

Регион

Невјероватна запљена на граници: Покушао пренијети 702.000 евра

23 ч

0
Zagreb Hrvatska

Регион

Арена Загреб забранила кориштење усташких симбола и поклича

1 д

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

19

58

Медведев честитао Божић уз поруку на енглеском језику

19

41

Ова 4 хороскопска знака привлаче новац и успјех без муке

19

39

Није крај падавинама, стижу нове

19

34

Познато стање повреде Николе Јокића

19

29

Буна и Неретва поплавиле више насеља у Мостару

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner