Невјероватна запљена на граници: Покушао пренијети 702.000 евра

Извор:

Агенције

05.01.2026

20:22

Коментари:

0
Невјероватна запљена на граници: Покушао пренијети 702.000 евра
Фото: Pixabay

Албански држављанин правоснажно је осуђен пред Општинским судом у Дубровнику на годину дана затвора, условно на пет година, због прања новца јер је у октобру 2025. ухваћен на граничном прелазу Карасовићи са 702.000 евра скривених у возилу.

Њему је трајно одузето 702.385 евра имовинске користи остварене кривичним дјелом, као и возило "ауди А5" и два мобилна телефона, а платио је и 10.000 евра споредне новчане казне и 500 евра трошкова поступка.

Сви износи уплаћени су на рачун државног буџета Хрватске, преносе хрватски медији.

Тужилаштво у Дубровнику је данас објавило да је осуђени 35-годишњак намјеравао да напусти Хрватску те је, да би прикрио незаконито поријекло готовог новца, желио да у Црну Гору превезе 702.385 евра готовине у разним апоенима, које је сакрио у приватно возило.

Како су појаснили из тужилаштва, ради се о апоенима, већином мањих новчаних деноминација, што је карактеристично за новац прибављен трговином дрогом.

"Када је дошао на границу, није поднио пријаву царинској контроли да преноси новац у том износу, што је према закону био дужан", додали су из тужилаштва.

