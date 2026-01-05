Невјероватна запљена на граници: Покушао пренијети 702.000 евра

Извор:
Агенције
05.01.2026
20:22
Коментари:0
Албански држављанин правоснажно је осуђен пред Општинским судом у Дубровнику на годину дана затвора, условно на пет година, због прања новца јер је у октобру 2025. ухваћен на граничном прелазу Карасовићи са 702.000 евра скривених у возилу.
Њему је трајно одузето 702.385 евра имовинске користи остварене кривичним дјелом, као и возило "ауди А5" и два мобилна телефона, а платио је и 10.000 евра споредне новчане казне и 500 евра трошкова поступка.
Сви износи уплаћени су на рачун државног буџета Хрватске, преносе хрватски медији.
Тужилаштво у Дубровнику је данас објавило да је осуђени 35-годишњак намјеравао да напусти Хрватску те је, да би прикрио незаконито поријекло готовог новца, желио да у Црну Гору превезе 702.385 евра готовине у разним апоенима, које је сакрио у приватно возило.
Како су појаснили из тужилаштва, ради се о апоенима, већином мањих новчаних деноминација, што је карактеристично за новац прибављен трговином дрогом.
"Када је дошао на границу, није поднио пријаву царинској контроли да преноси новац у том износу, што је према закону био дужан", додали су из тужилаштва.
