Млади Бањалучани у Српску донијели Трделник - очаравајући специјалитет

Извор:

АТВ

05.01.2026

20:15

Коментари:

0
Трделник, чешки специјалитет
Фото: АТВ

И док се зима спрема да покаже своје оштро лице, сви траже нешто топло и укусно. Како би их бар мало загријало око срца.

Када су одлучили да започну посао, нису ни сањали да ће он постати овако велики успјех.

Владимир Караџа, иначе ИТ-јевац, са још два пријатеља, од којих је један доктор, а други економиста, подједнако ентузијастични, први су у Бањалуку донијели укусно слатко пециво.

Запалио се аутомобил-05012026

Србија

Стравичан снимак са границе: Ватра ''гута'' аутомобил

У Европи познато под називом трделник. Код нас га зову чимни. Који је постао неизоставни састав сваке шетње градом.

Најраспрострањенији назив има коријене у веома старој ријечи која у чешком језику описује употребу дрвеног штапа, или вретена - кључног за јединствени вретенасти облик ове посластице.

Али имена се мијењају. Управо зато постоје бројне варијације са различитим називима. И само поријекло рецепта датира из давнине. Зато, коме тачно припада није сасвим јасно. Стога није погрешно рећи да припада сваком гурману свијета, додаје наш мајстор за посластице.

Володимир Зеленски

Свијет

Володимир Зеленски поново смјењује званичнике

Рецепт је једноставан. Међутим, сам процес тражи прецизност како би се тијесто контролисано испекло на својеврсном роштиљу.

Како се овај очаравајући специјалитет прави погледајте у видео прилогу.

