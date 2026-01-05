Logo
Володимир Зеленски поново смјењује званичнике

Агенције

05.01.2026

18:17

Володимир Зеленски поново смјењује званичнике
Фото: Tanjug/AP/Alex Brandon

Украјински предсједник Володимир Зеленски смијенио је шефа државне службе безбједности Васила Маљука, а на његово мјесто именовао Јевхена Хмару, бившег шефа Центра за специјалне операције.

Указ о смјени Маљука објављен је на предсједничкој интернет страници.

Овим потезом Зеленски је наставио реконструкцију администрације прије путовања у Париз, на састанак са украјинским савезницима.

Очекује се да ће на париским преговорима учествовати лидери око 30 земаља, названих "коалиција вољних", спремних да пруже безбједносне гаранције Украјини у будућности, пренио је АП.

Русија је објавила да неће прихватити трупе из земаља НАТО савеза на украјинском тлу.

Володимир Зеленски

Украјина

