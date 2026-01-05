Огласило се Министарство о протесту дијела пољопривредника у Српској

Извор:
Министар пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Српске Анђелка Кузмић рекла је да је Министарство у сталном контакту са представницима удружења мљекара и са произвођачима и да се активно тражи рјешење за проблем усљед поремећаја на свјетском тржишту и најаве највећег откупљивача млијека у Српској "Млијекопродукта" да ће смањити количине млијека за откуп.
Кузмићева је поручила да се мора наћи начин да се помогне мљекарима.
"Ту се морају укључити и откупљивачи, али и трговински ланци. Овом приликом још једном апелујемо и да наше становништво купује домаће, да и тако сви дамо мали допринос у рјешавању тренутних тржишних вишкова који оптерећују и 'Млијекопродукт' и наше фармере", навела је Кузмићева реагујући на данашње (5. јануара) мирне протесте произвођача млијека у Републици Српској због ниске откупне цијене млијека.
Она је подсјетила да је само ове године по основу премије за млијеко исплаћено око 32 милиона КМ и да је овај сектор најстабилнији и са редовним мјесечним исплатама премија.
"Сви сектори пољопривредне производње у Српској у просјеку биљеже раст од 17 одсто. Раст биљежи и производња млијека у Републици Српској и само за посљедње двије године произведено је за 14 милиона литара млијека више у односу на 2023. годину, и то су подаци коју могу да нас радују", навела је Кузмићева.
Кузмићева је истакла да је у посљедњих седам година за подстицаје у мљекарству исплаћено више од 300 милиона КМ, те да мљекари у Републици Српској користе око 40 подстицајних мјера, прописаних у Правилнику о подстицајима, која је једна од најзначајнијих коју немају фармери у Федерацији БиХ, саопштено је из Министарства пољопривреде.
"Премија по музном грлу ове године износила је 330 КМ по грлу", подсјетила је Кузмићева.
Говорећи о захтјевима за већим аграрним буџетом, Кузмићева је истакла да је буџет у 2026. години остао на нивоу од веома респектабилних 180 милиона КМ, али да би он, уз пројекте који су договорени са Свјетском банком, могао порасти и на 230 до 240 милиона КМ.
Она је поручила да мљекари треба да знају да ће имати подршку и Владе и ресорног министарства, као и до сада, и да је Министарство на истој страни са мљекарима, те да ће учествовати заједно са мљекарима у креирању мјера које ће помоћи свим видовима производње.
