Logo
Large banner

Огласило се Министарство о протесту дијела пољопривредника у Српској

Извор:

АТВ

05.01.2026

18:06

Коментари:

0
Влада Републике Српске
Фото: АТВ

Министар пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Српске Анђелка Кузмић рекла је да је Министарство у сталном контакту са представницима удружења мљекара и са произвођачима и да се активно тражи рјешење за проблем усљед поремећаја на свјетском тржишту и најаве највећег откупљивача млијека у Српској "Млијекопродукта" да ће смањити количине млијека за откуп.

Кузмићева је поручила да се мора наћи начин да се помогне мљекарима.

zajednicke institucije

БиХ

Министарство тражи помоћ ЕУ због могуће опасности у Херцеговини

"Ту се морају укључити и откупљивачи, али и трговински ланци. Овом приликом још једном апелујемо и да наше становништво купује домаће, да и тако сви дамо мали допринос у рјешавању тренутних тржишних вишкова који оптерећују и 'Млијекопродукт' и наше фармере", навела је Кузмићева реагујући на данашње (5. јануара) мирне протесте произвођача млијека у Републици Српској због ниске откупне цијене млијека.

Она је подсјетила да је само ове године по основу премије за млијеко исплаћено око 32 милиона КМ и да је овај сектор најстабилнији и са редовним мјесечним исплатама премија.

П8 - Посејдон

Свијет

Трампов шпијунски авион мистериозно кружио око важног чворишта

"Сви сектори пољопривредне производње у Српској у просјеку биљеже раст од 17 одсто. Раст биљежи и производња млијека у Републици Српској и само за посљедње двије године произведено је за 14 милиона литара млијека више у односу на 2023. годину, и то су подаци коју могу да нас радују", навела је Кузмићева.

Кузмићева је истакла да је у посљедњих седам година за подстицаје у мљекарству исплаћено више од 300 милиона КМ, те да мљекари у Републици Српској користе око 40 подстицајних мјера, прописаних у Правилнику о подстицајима, која је једна од најзначајнијих коју немају фармери у Федерацији БиХ, саопштено је из Министарства пољопривреде.

"Премија по музном грлу ове године износила је 330 КМ по грлу", подсјетила је Кузмићева.

Говорећи о захтјевима за већим аграрним буџетом, Кузмићева је истакла да је буџет у 2026. години остао на нивоу од веома респектабилних 180 милиона КМ, али да би он, уз пројекте који су договорени са Свјетском банком, могао порасти и на 230 до 240 милиона КМ.

ilu-zagreb-hrvatska-28082025

Регион

Арена Загреб забранила кориштење усташких симбола и поклича

Она је поручила да мљекари треба да знају да ће имати подршку и Владе и ресорног министарства, као и до сада, и да је Министарство на истој страни са мљекарима, те да ће учествовати заједно са мљекарима у креирању мјера које ће помоћи свим видовима производње.

Подијели:

Тагови:

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede

mljekarstvo

Poljoprivrednici

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Ходање по снијегу

Савјети

Смањите ризик од повреда: Ево како правилно ходати по леду

1 ч

0
Потоп у Хрватској: Ови градови су под водом

Регион

Потоп у Хрватској: Ови градови су под водом

2 ч

0
Без струје тренутно више од 40.000 грађана

БиХ

Без струје тренутно више од 40.000 грађана

2 ч

0
Policija Republike Srpske Policija RS

Хроника

Два удеса у Бањалуци у пар стотина метара

2 ч

0

Више из рубрике

Саво Минић

Република Српска

Минић: Да добро чинимо и снагу улажемо на напредак нашег народа и Српске

4 ч

0
Випотник: Значајан завршетак изградње нове болнице у Требињу

Република Српска

Випотник: Значајан завршетак изградње нове болнице у Требињу

4 ч

0
Ненад Стевандић

Република Српска

Стевандић: Значајно што се велике ствари раде заједно са Србијом

4 ч

0
Све дионице ауто-путева у Републици Српској проходне, саобраћај се одвија нормално

Република Српска

Све дионице ауто-путева у Републици Српској проходне, саобраћај се одвија нормално

4 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

19

25

Пољопривредници траже заштиту домаће производње

19

24

Сузана Манчић: Чула сам пуцње, неко ми је запалио ауто

19

18

Пронађено тијело жене, нема докумената

19

15

Претреси и хапшења у Бањалуци

19

13

Обуставља се саобраћај у Бањалуци: Кроз ове улице нећете моћи

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner