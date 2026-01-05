Logo
Large banner

Минић: Да добро чинимо и снагу улажемо на напредак нашег народа и Српске

Извор:

АТВ

05.01.2026

15:39

Коментари:

0
Саво Минић
Фото: АТВ

Предсједник Владе Републике Српске Саво Минић упутио је божићну честитку Његовој светости архиепископу пећком митрополиту београдско-карловачком и патријарху српском господину Порфирију, митрополитима, епископима, свештенству, монаштву, и цјелокупном православном народу српском, као и свим другим православним вјерницима који празнују по јулијанском календару.

- У име Владе Републике Српске, и своје, честитам празник Рођења Господа Исуса Христа! Желим вам да у духу традиције, у здрављу и радости прославите празник који нас подсјећа на темељне и непролазне вриједности, оличене најприје у снази породице, у народној саборности, слози и узајамном поштовању.

BOJAN-VIPOTNIK-140925

Република Српска

Випотник: Значајан завршетак изградње нове болнице у Требињу

Нека би Богомладенац Исус Христос, оснажио све нас, да добро чинимо и снагу улажемо на напредак нашег народа и наше Републике Српске.

С искреним жељама упућеним на добро поздрављам вас вјековним поздравом: МИР БОЖИЈИ, ХРИСТОС СЕ РОДИ! - наводи се у честитки предсједника Владе Републике Српске Саве Минића.

Подијели:

Таг:

Саво Минић

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Временска прогноза

Друштво

У Српској се сутра очекује ледени дан

4 ч

0
Struja Elekticna energija Trafo stanica

Србија

Ванредна ситуација због отежаног снабдијевања струјом

4 ч

0
Ненад Стевандић

Република Српска

Стевандић: Значајно што се велике ствари раде заједно са Србијом

4 ч

0
Ако данас не испоштујете овај обичај, вјерује се да вам слиједи година без пара

Друштво

Ако данас не испоштујете овај обичај, вјерује се да вам слиједи година без пара

4 ч

0

Више из рубрике

Випотник: Значајан завршетак изградње нове болнице у Требињу

Република Српска

Випотник: Значајан завршетак изградње нове болнице у Требињу

4 ч

0
Ненад Стевандић

Република Српска

Стевандић: Значајно што се велике ствари раде заједно са Србијом

4 ч

0
Све дионице ауто-путева у Републици Српској проходне, саобраћај се одвија нормално

Република Српска

Све дионице ауто-путева у Републици Српској проходне, саобраћај се одвија нормално

4 ч

0
Отворена нова болница у Требињу; Историјски дан за Републику Српску

Република Српска

Отворена нова болница у Требињу; Историјски дан за Републику Српску

6 ч

17
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

19

25

Пољопривредници траже заштиту домаће производње

19

24

Сузана Манчић: Чула сам пуцње, неко ми је запалио ауто

19

18

Пронађено тијело жене, нема докумената

19

15

Претреси и хапшења у Бањалуци

19

13

Обуставља се саобраћај у Бањалуци: Кроз ове улице нећете моћи

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner