Минић: Да добро чинимо и снагу улажемо на напредак нашег народа и Српске

Извор:
АТВ
05.01.2026
15:39
Коментари:0
Предсједник Владе Републике Српске Саво Минић упутио је божићну честитку Његовој светости архиепископу пећком митрополиту београдско-карловачком и патријарху српском господину Порфирију, митрополитима, епископима, свештенству, монаштву, и цјелокупном православном народу српском, као и свим другим православним вјерницима који празнују по јулијанском календару.
- У име Владе Републике Српске, и своје, честитам празник Рођења Господа Исуса Христа! Желим вам да у духу традиције, у здрављу и радости прославите празник који нас подсјећа на темељне и непролазне вриједности, оличене најприје у снази породице, у народној саборности, слози и узајамном поштовању.
Република Српска
Випотник: Значајан завршетак изградње нове болнице у Требињу
Нека би Богомладенац Исус Христос, оснажио све нас, да добро чинимо и снагу улажемо на напредак нашег народа и наше Републике Српске.
С искреним жељама упућеним на добро поздрављам вас вјековним поздравом: МИР БОЖИЈИ, ХРИСТОС СЕ РОДИ! - наводи се у честитки предсједника Владе Републике Српске Саве Минића.
Друштво
4 ч0
Србија
4 ч0
Република Српска
4 ч0
Друштво
4 ч0
Република Српска
4 ч0
Република Српска
4 ч0
Република Српска
4 ч0
Република Српска
6 ч17
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму