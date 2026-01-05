Ако данас не испоштујете овај обичај, вјерује се да вам слиједи година без пара

Извор:
У народном вјеровању постоји дан за који се сматра посебно важним када је ријеч о дуговима и обавезама. Према традицији, управо данас би требало завршити све што дугујете другима – било да је у питању новац, позајмљене ствари или неиспуњена обећања. Вјерује се да они који то не учине улазе у нову годину оптерећени старим проблемима, који се затим настављају из мјесеца у мјесец.
Овај обичај везује се за Туциндан. Сматра се да се у празнике не улази са дуговима, јер они симболично доносе немаштину и финансијску нестабилност током цијеле године.
Поред припрема за Божић и породичних окупљања, Туциндан је у народу био и дан за „рашчшћавање рачуна“. Људи су се трудили да врате позајмљено, измире старе обавезе и не остану никоме дужни, како би празнике дочекали растерећени и у миру.
Вјеровање такође каже да тог дана не би требало давати ништа из куће, јер се сматра да се заједно са стварима износи и срећа дома. Зато се савјетује опрез и чување онога што већ имате.
