РХМЗ Српске издао упозорење на нове сњежне падавине

05.01.2026

11:45

Временска прогноза
Фото: АТВ

Републику Српску, осим југа, сутра ће захватити нове јаче сњежне падавине уз брзи пораст сњежног покривача, упозорили су из Републичког хидрометеоролошког завода.

Снијег ће сутра бити јачи на западу Републике Српске, а у сриједу, 7. јануара, на истоку.

Сњежне падавине формираће нових 10 до 20 центиметара снијега у нижим предјелима, у брдско-планинским на западу очекује се око 40 центиметара, а на истоку од пет до 10 центиметара снијега.

Падавине ће јачати сутра увече и у сриједу, када се очекује додатних 10 до 30 центиметара снијега, а у брдско-планинским предјелима на истоку очекује се око 40 центиметара.

Укупна висина сњежног покривача у сриједу крајем дана износиће од 20 до 50 центиметара у нижим предјелима, а у брдско-планинским од 50 до 90 центиметара.

Из Републичког хидрометеоролошког завода упозоравају да ће на југу Херцеговине наставити да пада обилна киша.

Укупна количина нових падавина износиће од 60 до 100 литара по метру квадратном, а локално може бити и обилнијих падавина.

