Српска богатија за 16 беба

Извор:
АТВ
05.01.2026
07:47
Коментари:0
У породилиштима у Републици Српској у протекла 24 часа рођено је 16 беба, девет дјевојчица и седам дјечака, потврђено је Срни у породилиштима.
У породилиштима Бањалука, Добој и Бијељина рођене су по четири бебе, а у Приједору, Фочи, Требињу и Невесињу по једна.
У Бањалуци и Бијељини су рођене по три дјевојчице и дјечак, Добоју четири дјечака,
Приједору дјечак, а у Фочи, Требињу и Невесињу по дјевојчица.
У породилиштима Градишка, Источно Сарајево и Зворник није било порода.
