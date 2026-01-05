Logo
Српска богатија за 16 беба

Извор:

АТВ

05.01.2026

07:47

Српска богатија за 16 беба
Фото: Pixabay

У породилиштима у Републици Српској у протекла 24 часа рођено је 16 беба, девет дјевојчица и седам дјечака, потврђено је Срни у породилиштима.

У породилиштима Бањалука, Добој и Бијељина рођене су по четири бебе, а у Приједору, Фочи, Требињу и Невесињу по једна.

У Бањалуци и Бијељини су рођене по три дјевојчице и дјечак, Добоју четири дјечака,

Приједору дјечак, а у Фочи, Требињу и Невесињу по дјевојчица.

У породилиштима Градишка, Источно Сарајево и Зворник није било порода.

