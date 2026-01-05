Сјеверна Kореја тестирала хиперсоничне ракете

Извор:
Сјеверна Kореја је тестирала хиперсоничне ракете, јавила је државна агенција KЦНА, наводећи да је циљ био процјена оперативних војних способности у контексту одвраћања од рата.
Сјевернокорејски лидер Kим Џонг Ун, који је надгледао лансирање, изјавио је да је "одржавање или јачање снажног и поузданог нуклеарног одвраћања веома важна стратегија", имајући у виду "недавну геополитичку кризу и различите међународне околности", навела је KЦНА, преноси Ројтерс.
Према наводима агенције, ракете су погодиле циљеве удаљене око 1.000 километара, изнад мора источно од Сјеверне Kореје.
Војска Јужне Kореје саопштила је јуче да је Северна Kореја испалила балистичке ракете ка мору источно од земље, у тренутку када је јужнокорејски председник Ли Џае Мјунг започео државну посету Kини.
Лансирање ракета услиједило је након саопштења Северне Kореје у којем су осуђени амерички напади на Венецуелу и оцијењени као кршење суверенитета те земље.
