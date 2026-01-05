Logo
Сјеверна Kореја тестирала хиперсоничне ракете

Извор:

Танјуг

05.01.2026

07:15

Сјеверна Kореја тестирала хиперсоничне ракете
Фото: Танјуг/АП

Сјеверна Kореја је тестирала хиперсоничне ракете, јавила је државна агенција KЦНА, наводећи да је циљ био процјена оперативних војних способности у контексту одвраћања од рата.

Сјевернокорејски лидер Kим Џонг Ун, који је надгледао лансирање, изјавио је да је "одржавање или јачање снажног и поузданог нуклеарног одвраћања веома важна стратегија", имајући у виду "недавну геополитичку кризу и различите међународне околности", навела је KЦНА, преноси Ројтерс.

Према наводима агенције, ракете су погодиле циљеве удаљене око 1.000 километара, изнад мора источно од Сјеверне Kореје.

Доналд Трамп

Свијет

Трамп: САД би могле да изведу нови војни удар на Венецуелу

Војска Јужне Kореје саопштила је јуче да је Северна Kореја испалила балистичке ракете ка мору источно од земље, у тренутку када је јужнокорејски председник Ли Џае Мјунг започео државну посету Kини.

Лансирање ракета услиједило је након саопштења Северне Kореје у којем су осуђени амерички напади на Венецуелу и оцијењени као кршење суверенитета те земље.

Сјеверна Кореја

raketa

