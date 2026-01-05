Logo
Пензионери данас ишчекују поштара: Почиње исплата

Извор:

АТВ

05.01.2026

06:59

Пензионери данас ишчекују поштара: Почиње исплата
Фото: АТВ

Данас, 5. јануара 2026. године, у ФБиХ почиње исплата децембарских пензија.

Најнижа пензија за децембар износи 599,28 КМ, загарантована 715,21 КМ, док је највиша пензија 2.996,40 КМ, саопштено је из Федералног завода за пензијско и инвалидско осигурање.

Болница Требиње

Република Српска

Отварање нове болнице у Требињу "Свети архиђакон Стефан-9.јануар"

Просјечна пензија корисника самосталне пензије, којих је на исплати за децембар 375.115, износи 761,91 КМ.

Пензију за децембар примиће укупно 465.132 корисника, а потребна средства за исплату износе око 315,5 милиона КМ.

