У ова 4 знака хороскопа се рађају жене које никад не праштају

16.02.2026
12:29
Коментари:0
Према неким астролошким тумачењима жене у одређеним знаковима хороскопа важе за најопасније!
Када говоримо о астрологији, одређени хороскопски знаци се често истичу као они где жене имају најјачи утицај, најинтензивнију личност и најнепредвидивије реакције.
Ријеч "опасна" ту не мора нужно да значи лоше — може означавати снажну вољу, храброст, неустрашивост и способност да се суоче са тешким ситуацијама без оклијевања.
Астрологија често тумачи како положај планета при нашем рођењу утиче на личност, па кад се говори о "опасним женама", мисли се на оне које не попуштају лако, које имају јасну визију својих циљева и које знају да поставе границе.Међу знацима који се најчешће издвајају налазе се Шкорпија, Ован, Јарац, али и Лав.
Савјети
Рецепт дана: Џем од малина и чија сјеменки
Жене рођене у знаку Шкорпије важе за најинтензивније – страствене су, тајанствене и изузетно интуитивне. Када воле, воле дубоко, али када су повређене, тешко заборављају. Њихова енергија је снажна и често магнетска, због чега остављају јак утисак где год да се појаве.
Ован је симбол борбености. Жене рођене у овом знаку су директне, храбре и не плаше се сукоба. Ако имају циљ, ићи ће право ка њему без много калкулисања. Њихова искреност понекад може деловати оштро, али иза ње стоји снажан карактер.
Јарац је тих, али изузетно моћан знак. Жене Јарчеви су амбициозне, рационалне и ретко показују слабост. Оне пажљиво планирају сваки корак и ретко губе контролу над ситуацијом. Њихова "опасност" лежи у дисциплини и хладној прорачунатости.
Ту је и Лав, жена која зрачи самопоуздањем и ауторитетом. Она воли да буде примјећена, али и поштована. Ако јој неко стане на пут, неће се повући – напротив, још јаче ће заблистати.
Наравно, ово су само астролошка тумачења и описи, и не треба их схватати као коначни суд о карактеру сваког појединца.
Ипак, за љубитеље хороскопа ово може бити интересантна тема о томе како се одређене особине повезују са звездама.
Занимљивости
2 ч0
Занимљивости
4 ч0
Занимљивости
4 ч0
Занимљивости
6 ч0
Најновије
Најчитаније
13
28
13
27
13
27
13
26
13
18
Тренутно на програму