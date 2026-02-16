Logo
Помрачење Сунца 17. фебруара за 3 знака доноси преокрет

16.02.2026

08:33

Помрачења Сунца представљају један од најважнијих астролошких догађаја у години, тренутак када Мјесец д‌јелимично или потпуно заклони Сунце и унесе нагли енергетски преокрет.

Помрачење Сунца у знаку Водолије 17. фебруара 2026. отвара енергетску капију промјена, које се могу осјећати дубоко и дуго након саме еклипсе. Неким знаковима то је прилика за раст и нову визију, али ће се поједини суочити с великим изазовима.

У астрологији се сматра да догађаји попут помрачења Сунца не утичу само на небо, већ покрећу таласе промјена и у нашим животима, означавајући завршетак једних циклуса и почетак других. Ефекти соларне еклипсе могу трајати мјесецима након самог помрачења, што отвара пут за неочекиване промјене, преиспитивања и потпуно нове правце.

Прстенасто помрачење Сунца, које нас очекује 17. фебруара 2026, одвија се у знаку Водолије, који симболизује иновације, слободу, оригиналност и колективну свијест.

Ово помрачење често доноси промјене у друштвеним круговима, технологији, идејама и перцепцији сопственог мјеста у заједници. Ипак, док многима отвара врата за нове почетке, неким знаковима може д‌јеловати изазовно: енергија помрачења може срушити старе структуре и натјерати их да се суоче с оним што дуго избјегавају.

Рак

Ракови су емотивно оријентисани и снажно везани за стабилност дома, сигурност и блиске односе. Помрачење Сунца у Водолији активира теме које нису у њиховом фокусу (друштвене мреже, колективне циљеве и нове идеје), што може изазвати осјећај удаљавања од онога што им је најважније.

Током овог периода могу се јавити несигурности и дилеме у вези с породичним питањима, док унутрашња преиспитивања могу распламсати емотивне реакције. Ракови би могли осјећати и притисак да донесу важне одлуке у професионалном или финансијском сегменту прије него што буду спремни.

Шкорпија

Интензивне емоције и дубоке трансформације природна су територија Шкорпија, али помрачење у Водолији може промијенити правац њиховог фокуса, с унутрашњег, психолошког рада на спољне, друштвене интеракције и групну динамику.

Током овог периода Шкорпије могу осјећати да њихове идеје и планови наилазе на отпор или да се суочавају с неочекиваним промјенама у окружењу које нарушавају осјећај контроле. Овај транзит може донијети и тензије у односима с другима, јер Шкорпије теже интензивним и дубоким везама, док космичка енергија подстиче дистанцу и независност.

Бик

Бикови теже стабилности, сигурности и постепеном напретку у финансијама, рутини и свакодневном животу. Енергија помрачења Сунца у Водолији, која фаворизује неочекиване промјене, оригиналност и колективне идеје, може изазвати осјећај нестабилности или неразумијевања за њихове дугорочне планове.

Током овог периода могу се јавити фрустрације због промјена које д‌јелују непредвидиво или нелогично, нарочито када су у питању финансије, ресурси или структуре које су их дуго чиниле сигурним. Ово помрачење може их натјерати да се прилагоде брже него што су спремни, што може бити фрустрирајуће и изазовно.

(Stil/Glossy.)

