Ова је пица под заштитом Унеско-а: Знате ли по чему се разликује?

15.02.2026
15:27
Напуљска пица није само популарно јело, него дио талијанског идентитета.
Умијеће њене припреме - Аrte sel pizzaiuolo napoletano - 2017. године уврштено је на Унесков попис нематеријалне културне баштине човјечанства.
Тиме није заштићен само рецепт, него и знање, техника и традиција која се у Напуљу преноси генерацијама.
Права напуљска пица дефинише се правилима која прописује Associazione Verace Pizza Napoletanа (АВПН). Тијесто се припрема од пшеничног брашна типа "00", воде, соли и свјежег квасца - без уља и без шећера. Мијеси се ручно или на спорим миксерима, а ферментација траје најмање 8 до 24 сата, овисно о температури и количини квасца. Управо та дуга ферментација даје тијесту еластичност, лакоћу и пробављивост.
Тијесто се развлачи искључиво рукама, без ваљка, како би се задржао ваздух у рубовима.
Резултат је карактеристичан напухани, мекани руб - cornicione - с тамним мјехурићима од печења. Промјер пице не би требао прелазити 35 центиметара, а средина мора остати танка и савитљива.
Кад је ријеч о надјеву, традиционално су признате двије основне варијанте: Маринара (парадајз, бијели лук, оригано, маслиново уље) и Маргарита (рајчица, моцарела, свјежи босиљак и маслиново уље). Користи се пелат од сорте Сан Марзано или другог сертификованог парадајза, а моцарела може бити fior di latte или mozzarella di bufala. Сваки састојак има своје поријекло и стандард.
Печење је једнако важно као и тијесто. Напуљска пица пече се искључиво у пећи на дрва на температури од око 430 до 480 °C, и то свега 60 до 90 секунди. Висока температура омогућује брзо дизање тијеста, лагано поугљењене тачкице на рубу и сочну средину која се не пресуши.
Талијани инсистирају на детаљима јер сматрају да је пица више од брзе хране - она је симбол града, породичне традиције и локалног поноса. Свако одступање, попут додавања врхња, ананаса или превише састојака, доживљава се као удаљавање од изворне идеје једноставности и равнотеже.
Управо та комбинација прецизних правила и снажног културног идентитета чини напуљску пицу посебном: иза наизглед једноставног јела стоји вијек традиције, занатског знања и готово ритуалног поштовања према састојцима, преноси Индекс.
