Logo
Large banner

Ова је пица под заштитом Унеско-а: Знате ли по чему се разликује?

Извор:

Индекс

15.02.2026

15:27

Коментари:

0
Ова је пица под заштитом Унеско-а: Знате ли по чему се разликује?
Фото: Pexels/Horizon Content

Напуљска пица није само популарно јело, него дио талијанског идентитета.

Умијеће њене припреме - Аrte sel pizzaiuolo napoletano - 2017. године уврштено је на Унесков попис нематеријалне културне баштине човјечанства.

Тиме није заштићен само рецепт, него и знање, техника и традиција која се у Напуљу преноси генерацијама.

Строга правила: брашно, ферментација и састојци

Права напуљска пица дефинише се правилима која прописује Associazione Verace Pizza Napoletanа (АВПН). Тијесто се припрема од пшеничног брашна типа "00", воде, соли и свјежег квасца - без уља и без шећера. Мијеси се ручно или на спорим миксерима, а ферментација траје најмање 8 до 24 сата, овисно о температури и количини квасца. Управо та дуга ферментација даје тијесту еластичност, лакоћу и пробављивост.

Тијесто се развлачи искључиво рукама, без ваљка, како би се задржао ваздух у рубовима.

Резултат је карактеристичан напухани, мекани руб - cornicione - с тамним мјехурићима од печења. Промјер пице не би требао прелазити 35 центиметара, а средина мора остати танка и савитљива.

ILU-SLANINA-190925

Здравље

Ове 4 намирнице могу изазвати мождани удар: Једете их сваки дан, а уништавају крвне судове

Кад је ријеч о над‌јеву, традиционално су признате двије основне варијанте: Маринара (парадајз, бијели лук, оригано, маслиново уље) и Маргарита (рајчица, моцарела, свјежи босиљак и маслиново уље). Користи се пелат од сорте Сан Марзано или другог сертификованог парадајза, а моцарела може бити fior di latte или mozzarella di bufala. Сваки састојак има своје поријекло и стандард.

Пећ на дрва и филозофија детаља

Печење је једнако важно као и тијесто. Напуљска пица пече се искључиво у пећи на дрва на температури од око 430 до 480 °C, и то свега 60 до 90 секунди. Висока температура омогућује брзо дизање тијеста, лагано поугљењене тачкице на рубу и сочну средину која се не пресуши.

Талијани инсистирају на детаљима јер сматрају да је пица више од брзе хране - она је симбол града, породичне традиције и локалног поноса. Свако одступање, попут додавања врхња, ананаса или превише састојака, доживљава се као удаљавање од изворне идеје једноставности и равнотеже.

Управо та комбинација прецизних правила и снажног културног идентитета чини напуљску пицу посебном: иза наизглед једноставног јела стоји вијек традиције, занатског знања и готово ритуалног поштовања према састојцима, преноси Индекс.

Подијели:

Тагови :

Пица

Unesko

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Par, ljubav

Занимљивости

Ова 4 знака ће коначно имати среће у љубави

2 ч

0
Срећко умјесто на ражњу, завршио као љубимац: Невјероватна судбина најстаријег вепра

Занимљивости

Срећко умјесто на ражњу, завршио као љубимац: Невјероватна судбина најстаријег вепра

5 ч

0
Шта значи ако на Сретење пада киша?

Занимљивости

Шта значи ако на Сретење пада киша?

6 ч

0
Космички џекпот је активиран: Ова 3 знака ће до краја мјесеца газити по злату

Занимљивости

Космички џекпот је активиран: Ова 3 знака ће до краја мјесеца газити по злату

7 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

17

13

Туга у свијету спорта: Преминуо Горан Сукно

17

12

Познато када се изриче пресуда Симбаду из БиХ - осумњиченом за тероризам

17

04

Срби у сузама и страху због отетих цркава и гробова предака

17

00

Снијег је пао на Сретење: Ево шта то значи

16

42

Двије године била заробљена: Свједочење жене која је преживјела Епстајна

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner