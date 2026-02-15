Ове 4 намирнице могу изазвати мождани удар: Једете их сваки дан, а уништавају крвне судове

15.02.2026
15:15
Коментари:0
Исхрана за здравље срца један је од кључних фактора за дуг и квалитетан живот. Док многе намирнице помажу у снижавању холестерола и очувању здравих артерија, постоје и оне које могу допринети запушавању крвних судова и развоју кардиоваскуларних болести.
Нутриционисти и кардиолози упозоравају да сљедеће четири врсте хране могу повећати ризик од атеросклерозе, срчаног и можданог удара.
Крофне су направљене од рафинисаног брашна, шећера и масти, комбинације која негативно утиче на ниво шећера у крви и холестерола. Према ријечима нутриционисткиње Лизе Ендрјус, честа конзумација крофни може повећати ризик од дијабетеса, а дијабетес је значајан фактор ризика за срчане болести.
Посебно су ризичне крофне пуњене кремом, јер садрже додатне количине масти и шећера.
Сланина има натријум и засићене масти као двоструку опасност. Прерађено месо, попут сланине, богато је натријумом и засићеним мастима. Висок унос натријума може повисити крвни притисак, док засићене масти подстичу јетру да производи више холестерола.
Савјети
Руже вам вену послије два дана: Уз ове савјете остаће свјеже много дуже
Повишен ЛДЛ (лош) холестерол може довести до атеросклерозе, процеса сужавања и отврдњавања артерија, што повећава ризик од инфаркта и шлога.
То је скривени ризик за крвне судове. Иако се често представљају као здравија алтернатива шећеру, поједини вјештачки заслађивачи могу имати негативан утицај на метаболизам, пише Нај Жена.
Нутриционисткиња и дијететичарка Мери Сабат истиче да су аспартам и сахарин повезани са поремећајем регулације шећера у крви и метаболизма липида, што дугорочно може допринијети накупљању плака у артеријама. Стручњаци савјетују умјерену употребу природних заслађивача попут меда или стевије.
Пице са кобасицама, саламом и масним сиревима садрже велике количине засићених и транс масти. Кардиолог Баскар Семита упозорава да ове масти значајно повећавају ниво ЛДЛ холестерола, који се таложи на зидовима артерија и смањује проток крви.
Здравија опција је домаћа пица од интегралног брашна са поврћем и мањом количином немасног сира. Додавање лиснатог поврћа попут спанаћа може помоћи у регулацији холестерола захваљујући влакнима.
Најновије
Најчитаније
17
13
17
12
17
04
17
00
16
42
Тренутно на програму