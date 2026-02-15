Избила епидемија, наређене хитне мјере: Угрожено 160.000 дјеце

Извор:
Танјуг
15.02.2026
11:12
Коментари:0
Епидемија малих богиња избила је у сјеверном Лондону, а заражено је више од 60 дјеце, саопштиле су здравствене власти, позивајући на вакцинацију дјеце, објавили су данас британски медији.
Епидемија малих богиња брзо се проширила на седам школа и један вртић у сјеверном Лондону, а појединој деци је потребно болничко лечење, пренео је Сандеј тајмс.
Угрожено између 40.000-160.000 дјеце
Агенција за здравствену безбедност Уједињеног Краљевства (УКХСА) пријавила је 34 потврђена случаја малих богиња у Енфилду у сјеверном Лондону између 1. јануара и 9. фебруара.
УКХСА је упозорио да би епидемија могла да се прошири на између 40.000 и 160.000 дјеце, уколико се не предузме хитна вакцинација.
Свејтска здравствена организација (СЗО) упозорила је да је Велика Британија прошлог мјесеца изгубила статус земље у којој су елиминисане мале богиње.
Директор јавног здравства у Енфилду, Дуду Шер-Арами, рекао је за Сандеј тајмс да Лондон има "једну од најнижих, ако не и најнижу, стопу вакцинације" у земљи, што главни град чини посебно осјетљивим када је у питању епидемија.
