Избила епидемија, наређене хитне мјере: Угрожено 160.000 дјеце

Извор:

Танјуг

15.02.2026

11:12

Коментари:

0
Фото: Pexels

Епидемија малих богиња избила је у сјеверном Лондону, а заражено је више од 60 дјеце, саопштиле су здравствене власти, позивајући на вакцинацију дјеце, објавили су данас британски медији.

Епидемија малих богиња брзо се проширила на седам школа и један вртић у сјеверном Лондону, а појединој деци је потребно болничко лечење, пренео је Сандеј тајмс.

Угрожено између 40.000-160.000 дјеце

Агенција за здравствену безбедност Уједињеног Краљевства (УКХСА) пријавила је 34 потврђена случаја малих богиња у Енфилду у сјеверном Лондону између 1. јануара и 9. фебруара.

астронаут

Наука и технологија

Нови астронаути стигли на Међународну свемирску станицу

УКХСА је упозорио да би епидемија могла да се прошири на између 40.000 и 160.000 дјеце, уколико се не предузме хитна вакцинација.

Ниска стопа вакцинације у Лондону

Свејтска здравствена организација (СЗО) упозорила је да је Велика Британија прошлог мјесеца изгубила статус земље у којој су елиминисане мале богиње.

Директор јавног здравства у Енфилду, Дуду Шер-Арами, рекао је за Сандеј тајмс да Лондон има "једну од најнижих, ако не и најнижу, стопу вакцинације" у земљи, што главни град чини посебно осјетљивим када је у питању епидемија.

Коментари (0)
