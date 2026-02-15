Logo
Нови астронаути стигли на Међународну свемирску станицу

Извор:

СРНА

15.02.2026

11:01

Нови астронаути стигли на Међународну свемирску станицу
Фото: Pexels

Четири нова астронаута стигла су на Међународну свемирску станицу (МСС) и замијенили колеге које су раније евакуисане због здравствених проблема.

Астронаути из САД, Француске и Русије стигли су свемирским бродом "Спејс икс" дан након лансирања из свемирског центра Кејп Канаверал, пренио је АП.







Медицинска евакуација прошлог мјесеца била је прва коју је НАСА обавила током 65 година летова људи у свемир.

Један од четири астронаута који су тада напустили МСС прије планираног рока патио је од "озбиљног здравственог стања".







Након тога, на МСС-у су остала само три члана посаде - један Американац и два Руса - да одржавају станицу у функцији. Због тога су свемирске шетње биле паузиране, а обим истраживања умањен.

