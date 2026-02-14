Мрак вијека погађа Земљу овог датума

Извор:
За нешто више од двије године свијет ће свједочити изузетно ријетком астрономском догађају какав се није догодио више од једног вијека.
НАСА је потврдила да ће 2. августа 2027. Земљу захватити потпуно помрачење Сунца током којег ће наступити потпуна тама у трајању од чак 6 минута и 23 секунде.
Ријеч је о готово двоструко дужем мраку од већине потпуних помрачења која су забиљежена у новијој историји, због чега се овај догађај већ сада описује као “мрак вијека”.
Стручњаци истичу да се сљедеће помрачење овакве дужине неће догодити деценијама.
Према званичним подацима НАСА, помрачење 2. августа 2027. биће најдуже потпуно помрачење Сунца у посљедњих сто година.
Поређења ради, помрачење из априла 2024. године, видљиво изнад Сјеверне Америке, донијело је тек 4 минута и 28 секунди потпуне таме, док ће помрачење 2026. године, које ће прећи преко Шпаније, трајати само 1 минут и 43 секунде.
Помрачење из 2027. године надмашиће оба без икакве сумње, а с трајањем од 6 минута и 23 секунде сврстава се међу најимпресивније астрономске појаве у глобалним историјским размјерама.
НАСА наводи да ће се путања потпуног помрачења, односно зона тоталитета, протезати преко неколико континената и бројних држава.
Помрачење ће започети над Мароком и јужном Шпанијом, након чега ће се кретати преко Алжира, Туниса и Либије, затим преко Египта и Саудијске Арабије, а завршиће у Јемену те у приобалном подручју Сомалије.
Најдужи период потпуне таме очекује се управо у Египту, посебно у подручјима око Луксора и Асуана. Ти древни градови, познати по својој хиљадугодишњој историји и монументалним археолошким споменицима, постаће позорница спектакла који ће бити забиљежен у астрономским аналима као један од најзначајнијих догађаја модерног доба.
Иако потпуно помрачење Сунца често подстичу ширење различитих теорија завјере и неутемељених страхова, НАСА наглашава да нема никаквог разлога за забринутост. Из ове свемирске агенције поручују како помрачења Сунца не представљају никакву опасност за људе, околину или функционисање планете.
Стручњаци истичу да овакви догађаји немају утицаја на здравље, временске прилике или геолошке процесе, већ су искључиво визуелно спектакуларне и научно предвидиве појаве.
Из НАСА додатно појашњавају да је ријеч о потпуно природном астрономском феномену који се редовно биљежи и на другим небеским тијелима, укључујући Марс и Земљин Мјесец.
Иако 21. вијек доноси још неколико дуготрајних потпуних помрачења Сунца, сва она удаљена су деценијама од данашњег тренутка.
Према подацима НАСА, у наредним деценијама очекују се потпуна помрачења сљедећих трајања: 2045. године потпуна тама трајаће 6 минута и 6 секунди, 2060. године 5 минута и 12 секунди, 2063. године 5 минута и 49 секунди, 2078. године 5 минута и 40 секунди, 2081. године 5 минута и 33 секунде, док ће 2096. године поново достићи 6 минута и 6 секунди.
Упркос импресивном трајању тих будућих догађаја, помрачење из 2027. године остаће најдуже потпуно помрачење Сунца цијелог вијека.
За заљубљенике у астрономију, али и за све оне који желе свједочити јединственом природном феномену, 2. август 2027. биће дан који се доживљава једном у животу.
Иако неће имати никакав физички утицај на човјечанство или природу, овај тренутак потпуне таме остаће запамћен као један од најспектакуларнијих и најдуготрајнијих небеских призора модерног доба.
Ако желите властитим очима видјети оно што стручњаци већ називају “мраком вијека”, датум 2. августа 2027. свакако вриједи забиљежити у календар.
