Logo
Large banner

Нова радна мјеста: У БиХ се гради погон на 3.500 квадрата

Извор:

Агенције

14.02.2026

12:49

Коментари:

0
Цазин добија нову фирму
Фото: Град Цазин

Фирма Кулин Ворлд службено је постала нови инвеститор у Пословној зони Ратковац у Цазину, чиме се додатно јача привредни потенцијал овог пословног комплекса.

Уговор о уласку те фирме у Пословну зону потписали су градоначелник Цазина Нермин Огрешевић и представница фирме Сенада Демировић Хабибија, чиме је и званично означен почетак реализације нове творнице на простору од 3.500 квадратних метара.

Елиса Кристи

Остали спортови

Силована олимпијка признала нове тешке детаље

Градоначелник Огрешевић истиче да ће нова инвестиција омогућити отварање 15 нових радних мјеста.

"Ријеч је о реномираној фирми с дугогодишњим успјешним пословањем у Аустрији и Босни и Херцеговини. Њихова дјелатност укључује производњу и монтажу модуларних киоска, прераду кафе и чаја те монтажу и техничку припрему угоститељских уређаја. Очекујемо да изградња творничког простора почне убрзо, а с почетком производње креираће се и нова радна мјеста", рекао је градоначелник.

Несрећа на путу Гацко - Фоча

Градови и општине

Познато стање повријеђених у тешком удесу у Српској

Овај пројекат представља наставак улагања у Пословну зону Ратковац, која је у протеклим годинама постала значајан центар привредног развоја Цазина, привлачећи домаће и стране инвеститоре.

Подијели:

Тагови :

Firma

Cazin

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Влада Републике Српске

Економија

Министарство финансија објавило позитивне вијести: Раст од 120 одсто

21 ч

0
Са тржишта БиХ се повлаче одређене серије хране за бебе

Економија

Са тржишта БиХ се повлаче одређене серије хране за бебе

23 ч

0
Прст у око Кини: Америка и Тајван потписали мегаспоразум

Економија

Прст у око Кини: Америка и Тајван потписали мегаспоразум

1 д

0
Бум у САД: Од царина чак 300 одсто више новца

Економија

Бум у САД: Од царина чак 300 одсто више новца

1 д

0

  • Најновије

  • Најчитаније

14

13

Младић (25) брутално убио старицу

14

06

Ове двије врсте вјежбања вам могу помоћи уколико имате проблем са спавањем

14

03

Механичари остали у шоку када су дигли стари голф и видјели инсталацију

13

58

Боро Штикла из Котор Вароша у рукама има три заната

13

58

Захарова: Свијет треба да позове да се Зеленски "ухвати као нациста"

Small banner

Тренутно на програму

12:30

Како је настала Земља - Стјеновите планине ( Р)

документарни програм

13:30

Гастро бар ( Р)

лајфстајл

13:55

Временска прогноза

временска прогноза

14:00

Закон привлачности (12+,Р)

филмски програм

15:30

Досије (Р)

инфпрмативно политички

16:00

Путник намјерник ( Р)

путопис

16:30

Временска прогноза

временска прогноза

Стање на граничним прелазима

Small banner