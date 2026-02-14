Нова радна мјеста: У БиХ се гради погон на 3.500 квадрата

Извор:
Агенције
14.02.2026
12:49
Фирма Кулин Ворлд службено је постала нови инвеститор у Пословној зони Ратковац у Цазину, чиме се додатно јача привредни потенцијал овог пословног комплекса.
Уговор о уласку те фирме у Пословну зону потписали су градоначелник Цазина Нермин Огрешевић и представница фирме Сенада Демировић Хабибија, чиме је и званично означен почетак реализације нове творнице на простору од 3.500 квадратних метара.
Градоначелник Огрешевић истиче да ће нова инвестиција омогућити отварање 15 нових радних мјеста.
"Ријеч је о реномираној фирми с дугогодишњим успјешним пословањем у Аустрији и Босни и Херцеговини. Њихова дјелатност укључује производњу и монтажу модуларних киоска, прераду кафе и чаја те монтажу и техничку припрему угоститељских уређаја. Очекујемо да изградња творничког простора почне убрзо, а с почетком производње креираће се и нова радна мјеста", рекао је градоначелник.
Овај пројекат представља наставак улагања у Пословну зону Ратковац, која је у протеклим годинама постала значајан центар привредног развоја Цазина, привлачећи домаће и стране инвеститоре.
