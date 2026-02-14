Logo
Познато стање повријеђених у тешком удесу у Српској

Теодора Бјелогрлић

14.02.2026

12:43

Несрећа на путу Гацко - Фоча
Особа иницијала Т.С. из Србије, која је јутрос у саобраћајној незгоди, на магистралним путу Гацко- Фоча, задобила тешке повреде врата и главе, биће пребачена из Универзитетске Болнице у Фочи у Ургентни центар Србија, потврдио је за АТВ директор Болнице Ненад Лаловић.

"Због сложености и високог степена повреда одлучили смо да пацијента упутимо у Ургентни центар Србије. Планирано је да транспорт буде обављен хеликоптером МУП-а Републике Српске, али због густе магле то није било могуће, па ће пацијент бити превезен санитетским возилом", рекао је Лаловић.

Несрећа на путу Гацко - Фоча

Хроника

Расте број повријеђених у несрећи у Српској

Остала лица која су у овој незгоди задобила лакше тјелесне повреде су стабилно.

Несрећа на путу Гацко - Фоча

Хроника

Познат идентитет повријеђених у тешком удесу у Српској

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

