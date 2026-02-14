Познато стање повријеђених у тешком удесу у Српској

Аутор:Теодора Бјелогрлић
14.02.2026
12:43
Особа иницијала Т.С. из Србије, која је јутрос у саобраћајној незгоди, на магистралним путу Гацко- Фоча, задобила тешке повреде врата и главе, биће пребачена из Универзитетске Болнице у Фочи у Ургентни центар Србија, потврдио је за АТВ директор Болнице Ненад Лаловић.
"Због сложености и високог степена повреда одлучили смо да пацијента упутимо у Ургентни центар Србије. Планирано је да транспорт буде обављен хеликоптером МУП-а Републике Српске, али због густе магле то није било могуће, па ће пацијент бити превезен санитетским возилом", рекао је Лаловић.
Остала лица која су у овој незгоди задобила лакше тјелесне повреде су стабилно.
