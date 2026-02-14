Logo
Расте број повријеђених у несрећи у Српској

Извор:

АТВ

14.02.2026

09:59

Несрећа на путу Гацко - Фоча
Фото: АТВ

Број повријеђених у тешкој саобраћајној несрећи на путу Гацко-Фоча порастао је на четири.

До несреће је дошло када је аутомобил слетио са пута на код тунела на Чемерну, речено је Срни у гатачкој полицији.

Из полиције су истакли да су сви повријеђени пребачени у фочанску болницу.

Несрећа на путу Гацко - Фоча

Хроника

Још једна тешка несрећа у Српској: Ауто на крову, има повријеђених

За АТВ је раније из Службе хитне помоћи речено да је једна особа превезена у болницу.

"Лице иницијала Т.С. задобило је повреде врата, док су остале особе прошле са лакшим тјелесним повредама. Сви повријеђени превезени су у Болницу у Фочи“, рекли су раније из гатачке Хитне помоћи.

