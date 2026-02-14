Убиство у БиХ: Злочин пријавио радник Хитне

Извор:
АТВ
14.02.2026
09:38
Коментари:0
Неколико сати иза поноћи, у суботу, 14. фебруара, пронађено је тијело мушкарца.
Након спроведених истражних радњи, потврђено је да је ријеч о убиству.
Хроника
У Бањалуци пронађено тијело шефа Сектора у УИО
"Полицијска управа Мостар јутрос око 3.20 сати запримила је пријаву радника Хитне медицинске помоћи да се у мостарском насељу Залик налази тијело мушке особе", казала је за портал "Радиосарајево.ба" портпарол МУП-а ХНК Илијана Милош
На мјесту догађаја обављен је увиђај, којим је руководио дежурни тужилац Кантоналног тужилаштва Мостар.
"Можемо потврдити да се ради о кривичном дјелу убиство. Идентитет преминуле особе још се утврђује. Због интереса истраге не можемо износити више детаља", рекла је Милош.
Хроника
Нови детаљи несреће у којој је погинула Татјана Јечменица: Тестиран возач камиона
Више информација биће познато након завршетка увиђаја и даљњих истражних радњи.
Хроника
22 мин0
Хроника
29 мин0
Хроника
52 мин0
Хроника
1 ч0
Најновије
Најчитаније
09
55
09
53
09
50
09
44
09
38
Тренутно на програму