Logo
Large banner

Убиство у БиХ: Злочин пријавио радник Хитне

Извор:

АТВ

14.02.2026

09:38

Коментари:

0
Убиство у БиХ: Злочин пријавио радник Хитне
Фото: Pexels

Неколико сати иза поноћи, у суботу, 14. фебруара, пронађено је тијело мушкарца.

Након спроведених истражних радњи, потврђено је да је ријеч о убиству.

Седин Мешиновић

Хроника

У Бањалуци пронађено тијело шефа Сектора у УИО

"Полицијска управа Мостар јутрос око 3.20 сати запримила је пријаву радника Хитне медицинске помоћи да се у мостарском насељу Залик налази тијело мушке особе", казала је за портал "Радиосарајево.ба" портпарол МУП-а ХНК Илијана Милош

На мјесту догађаја обављен је увиђај, којим је руководио дежурни тужилац Кантоналног тужилаштва Мостар.

"Можемо потврдити да се ради о кривичном дјелу убиство. Идентитет преминуле особе још се утврђује. Због интереса истраге не можемо износити више детаља", рекла је Милош.

Татјана Јечменица

Хроника

Нови детаљи несреће у којој је погинула Татјана Јечменица: Тестиран возач камиона

Више информација биће познато након завршетка увиђаја и даљњих истражних радњи.

Подијели:

Тагови :

Убиство

Мостар

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Татјана Јечменица бивша тенисерка

Хроника

Нови детаљи несреће у којој је погинула Татјана Јечменица: Тестиран возач камиона

22 мин

0
Седин Мешиновић

Хроника

У Бањалуци пронађено тијело шефа Сектора у УИО

29 мин

0
Несрећа на путу Гацко - Фоча

Хроника

Још једна тешка несрећа у Српској: Ауто на крову, има повријеђених

52 мин

0
Полиција аутомобил

Хроника

Комби завршио на шинама, дијелови расути по путу

1 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

09

55

Новак Ђоковић објавио емотивну поруку након смрти Татјане Јечменице

09

53

Шта значи када на Светог Трифуна падну киша или снијег

09

50

Познато стање малољетнице којој је ампутирана нога након несреће

09

44

Хорор у Хрватској: Претрчавали ауто-пут, па погинули

09

38

Убиство у БиХ: Злочин пријавио радник Хитне

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner