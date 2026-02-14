Logo
У Бањалуци пронађено тијело шефа Сектора у УИО

АТВ

14.02.2026

09:27

0
Седин Мешиновић
У стану у Бањалуци јуче је пронађено тијело Седина Мешиновића, шефа Сектора за ревизију и контролу у Управи за индиректно опорезивање Босне и Херцеговине.

Према незваничним информацијама, Мешиновић се раније није јављао на телефонске позиве, након чега је одлучено да се провјери његово стање у стану.

Татјана Јечменица

Доласком на адресу, затечено је његово тијело, пишу "Вијести.ба".

Околности под којима је наступила смрт за сада нису званично познате. Незванично, смрт је наступила природним путем.

Мешиновић је рођен 1985. године у Тешњу. Био је дипломирани правник. Након окончања студија био је запосленик у осигуравајућој кући, да би се 2009. године запослио у Управи за индиректно опорезивање (УИО).

У УИО је обављао различите позиције, од инспектора у Групи за контролу великих порезних обвезника Бањалука, преко сарадника у Одсјеку за контролу великих порезних обвезника у Сектору за порезе у Централном уреду Управе за индиректно/неизравно опорезивање, инспектора у Групи за контролу великих порезних обвезника Тузла, шефа Групе за ревизију и контролу при Одсјеку за порезе Регионалног центра Тузла, шефа Одсјека за ревизију и контролу у Сектору за порезе у Централном уреду УИО, в. д. помоћника директора за Сектор за порезе.

У међувремену је окончао полагање правосудног испита пред испитном комисијом именованом од Министарства правде Босне и Херцеговине, а током 2018. стекао и звање сертификованог форензичког рачуновође.

Бањалука

tijelo

трагедија

Коментари (0)
