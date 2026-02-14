Како је Татјана Јечменица покушала да помири Ану Ивановић и Јелену Јанковић

Извор:
Телеграф
14.02.2026
09:22
Коментари:0
Бивша српска тенисерка Татјана Јечменица погинула је у тешкој саобраћајној несрећи код Орловаче у петак увече.
Њен муж Дарко Јевтић је тешко повријеђен и за његов живот се боре љекари, док је Јечменица настрадала на лицу мјеста. Њен џип и шлепер су се сударили, а она је од задобијених повреда настрадала.
Према информацијама са терена, ватрогасци су око 20 минута након удеса стигли на мјесто несреће и затекли двије особе заробљене у возилу. Татјанин муж је извучен у свјесном стању, али је због тешких повреда грудног коша стављен у индуковану кому.
Према доступним подацима са лица несреће, Татјана је промашила искључење, када је пробала да се врати у рикверц, и у том моменту је камион налетио на њено возило.
Јечменица је након тениске каријере била селекторка женске репрезентације од 2005. до 2007, те од 2014. до 2017. године. Након првог одласка из националног тима, говорила је о прослављеним колегиницама Ани Ивановић и Јелени Јанковић, које су годинама касније биле у сукобу.
"Ако треба да наговарам час Јелену, час Ану, да играју, а да се оне нећкају, изем ти тај посао", рекла је тада Јечменица.
Она је њих двије вратила у национални тим 2015, али је је Јелена тада отказала и никада више нису играле заједно Ана и она.
Посљедњи додир са националним тимом Татјана је имала 2017, када је Србија поражена од Велике Британије у евро-афричкој зони, подсјећа "Телеграф".
