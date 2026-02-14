Објављене фотографије са мјеста несреће у којој је погинула Татјана Јечменица

Извор:
Телеграф
14.02.2026
08:51
Коментари:0
Бивша тенисерка и некадашња селекторка ФЕД куп репрезентације Србије, Татјана Јечменица (47), погинула је у саобраћајној несрећи.
Она је страдала у судару на петљи Орловача синоћ, 13 фебруара, око 20.50 у Београду, када су се сударили теретно и путничко возило.
Према информацијама са терена, ватрогасци су око 20 минута након удеса стигли на мјесто несреће и затекли двије особе заробљене у возилу.
Татјанин муж је извучен у свјесном стању, али је због тешких повреда грудног коша стављен у индуковану кому, а љекари му се боре за живот.
Србија
Ко је муж Татјане Јечменице који се бори за живот
Јечменица је, нажалост, преминула, а како је пренио "РТС", изгубила је борбу за живот током спасилачке акције извлачења.
Према првим информацијама, Татјана је управљала аутомобилом, наводно је промашила искључење, а затим покушала да се врати у рикверц, када је шлепер налетио на њих.
На фотографијама које су објављене на инстаграм страници 192 са мјеста несреће види се камион који је учествовао у трагедији, а полиција је на лицу мјеста извршила увиђај.
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму