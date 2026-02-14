Logo
Објављене фотографије са мјеста несреће у којој је погинула Татјана Јечменица

Татјана Јечменица
Фото: Инстаграм

Бивша тенисерка и некадашња селекторка ФЕД куп репрезентације Србије, Татјана Јечменица (47), погинула је у саобраћајној несрећи.

Она је страдала у судару на петљи Орловача синоћ, 13 фебруара, око 20.50 у Београду, када су се сударили теретно и путничко возило.

Према информацијама са терена, ватрогасци су око 20 минута након удеса стигли на мјесто несреће и затекли двије особе заробљене у возилу.

Татјанин муж је извучен у свјесном стању, али је због тешких повреда грудног коша стављен у индуковану кому, а љекари му се боре за живот.

Татјана Јечменица с мужем

Србија

Ко је муж Татјане Јечменице који се бори за живот

Јечменица је, нажалост, преминула, а како је пренио "РТС", изгубила је борбу за живот током спасилачке акције извлачења.

Према првим информацијама, Татјана је управљала аутомобилом, наводно је промашила искључење, а затим покушала да се врати у рикверц, када је шлепер налетио на њих.

На фотографијама које су објављене на инстаграм страници 192 са мјеста несреће види се камион који је учествовао у трагедији, а полиција је на лицу мјеста извршила увиђај.

Татјана Јечменица

Погинула Татјана Јечменица

Дарко Јевтић

Коментари (0)
