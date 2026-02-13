Logo
Ђоковић: Осјећам се као Грк

13.02.2026

19:11

Ђоковић: Осјећам се као Грк

Српски тенисер Новак Ђоковић изјавио је да се осјећа као Грк, пред сусрет Црвене звезде и Олимпијакоса у Евролиги који је пратио из првих редова у "Дворани мира и пријатељства".

Након исцрпљујуће турнеје током које је наступио на Аустралиан Опену и присуствовао Зимским олимпијским играма у Милану, Новак Ђоковић вратио се у Грчку, државу у којој тренутно живи са својом породицом.

У Атини је најбољи српски тенисер имао и званичан састанак с Таносом Плеврисом, министром за миграције, а тај сусрет изазвао је велику пажњу и интересовање грчких медија.

"Велика је част што Новак жели да са својом породицом остане у нашој земљи", изјавио је Плеврис.

Осим службених обавеза, Новак Ђоковић пронашао је вријеме и за уживање у спортским дешавањима.

Ален Витасовић

Сцена

Популарни пјевач открио да је тешко болестан: Има цирозу

У Пиреју је пратио узбудљив сусрет Еуролиге између Олмпијакоса и Црвене звезде, потврдивши да редовно прати и кошаркашку сцену региона.

Уочи почетка утакмице дао је изјаву за грчку телевизију АНТ1, говорећи о животу у Грчкој, прилагођавању на нову средину и плановима за предстојећу сезону.

"Осјећам се као Грк, али још учим језик и још нисам савршен. Најважније ми је да останем здрав и срећан, а породица је мој приоритет", истакао је Ђоковић.

Подсјећамо, Ђоковић је одустао од учешћа на турниру у Дохи, а његов повратак на терен се очекује у марту.

