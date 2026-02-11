Синерово проклетсво којем нема краја?

11.02.2026
18:02
Нема сумње да је Јаник Синер уз Карлоса Алкараза најбољи тенисер на свијету, али у једном сегменту ипак не проналази рјешење и још увијек нема јасан план.
Наиме, током досадашње каријере није успио тријумфовати ни у једном мечу који је трајао дуже од три сата и 50 минута, а тај неугодни низ настављен је и недавно у Мелбурну.
Након четири сата и девет минута игре морао је признати пораз Новаку Ђоковићу, чиме је још једном потврђено да су дуги мечеви његова слаба тачка.
Један од најтежих пораза Италијан је доживио у финалу Ролан Гароса прошле године.
Послије готово пет и по сати велике борбе поклекао је против Алкараза, у мечу који је био међу најзахтјевнијима у његовој каријери.
Слична прича виђена је и раније у Паризу, гдје је након више од пет сати игре изгубио од Даниела Алтмајера.
На УС Опену 2022. године такође је поражен у још једном епском окршају против Алкараза, а и тај дуел је потрајао више од пет сати.
Списак неуспјеха у такозваним маратонима ту, међутим, не стаје.
Синер је поразе у дугим и исцрпљујућим мечевима уписивао и против Александра Зверева у Њујорку, Данила Медведева на Вимблдону те Стефаноса Циципаса у Мелбурну.
На крају, нико не поставља питање да ли је Јаник врхунски тенисер или не, него шта се деси када меч прерасте у маратон, преносе Независне новине.
