Роџер Федерер уживо гледао Супербоул, ево с ким се појавио на стадиону

09.02.2026
08:01
Коментари:0
Прослављени швајцарски тенисер Роџер Федерер нашао се у центру пажње на Суперболу 2026, где се појавио поред терена током финалног меча америчког фудбала између Њу Ингланд Петриотса и Сијетл Сихаокса.
Супербол 2026 одржавао се на стадиону „Леви’с Стадиум“ у Санта Клари, у савезној држави Калифорнији, пред више десетина хиљада гледалаца. Међу бројним познатим личностима које су присуствовале догађају били су Џон Бон Џови, Крис Прат, Адам Сендлер, Џеј Зи, Бијонсе, Џастин Бибер и други.
Федерер се на догађају појавио у елегантној црној комбинацији, а утакмицу је пратио у друштву свог менаџера Тонија Годсика и чланова његове породице.
Ово је други велики спортски догађај којем је Федерер присуствовао у последњих неколико дана. Недавно је боравио у Мелбурну, гдје је на Род Лејвер арени учествовао у егзибиционом мечу „Битка светских бројева један“ током Аустралијан опена.
Roger Federer walking around the field at the Super Bowl. — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) February 8, 2026
Icon. 🕶️
pic.twitter.com/b5SAYTNDNX
