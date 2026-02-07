Душан Лајовић завршио у болници након бизарне незгоде

Извор:
Велика драма Душана Лајовића након пораза од Томаса Баријоса 2:0, тенисер Србије завршио је у болници због несрећног случаја.
Бизарни инцидент догодио се након меча, кренуо је Србин ка свлачионици и на путу ка њој ударио је у стаклени панел. Он је том приликом задобио контузију главе, посјекотину усне и прелом зуба.
Хитно је транспортован у клинику “Универсидад де Лос Андес” у Сантјагу, а иако није губио свијест, љекари су његово стање оцијенили као забрињавајуће, преноси портал Clay tennis.
Лајовић је након сусрета ипак изнио прве утиске о мечу.
– Било је тешко играти овдје, гдје смо знали да нећемо имати фер-плеј, али то је Дејвис куп и не мислим да је то одлучило меч. Очигледно смо били спремни на провокације. Већина људи је дошла да ужива у тенису, али било је појединаца на трибинама који су били пуни непоштовања… Један тип ми је говорио: ‘Лош си, лош си.’ Нема потребе разговарати са играчима. То није нешто што желите да чујете док се такмичите.
Чилеанац Баријос је након тријумфа покушао да спусти тензије, истичући да разумије нервозу противника:
– Душан је прави господин, добра особа. Свима нам смета када покушају да вас омету непосредно прије другог сервиса. Чилеанска публика се веома унесе у мечеве Дејвис купа; то је нешто што је он вјероватно осјетио. Али генерално не мислим да су људи били пуни непоштовања.
Србија је први дан такмичења завршила са заостатком од 2:0, пошто је поред Лајовића пораз претрпио и дебитант Огњен Милић, од кога је бољи био Алехандро Табило (6:7, 6:2, 6:4). За укупну побједу и пласман даље потребна су три тријумфа, преносе Новости.
