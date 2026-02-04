Надал јавно критиковао Карлоса Алкараза

Извор:
Шпански тениски тренер Тони Надал критиковао је свог сународњака Карлоса Алкараза након титуле на Аустралијан опену.
Након освајања титуле у Мелбурну, Карлос Алкараз у својим захвалама истакао је тренера Самуела Лопеса, док име Хуана Карлоса Ферера није поменуто.
Подсјећања ради, Фереро и Алкараз су завршили вишегодишњу сарадњу уочи нове сезоне.
"Лијепо је хвалити свог тренера, али морате се сјетити и оног другог", рекао је Надал.
"Не знам како се завршио његов однос са Ферером, али осјећам се лоше што то кажем. Сигуран сам да је Самуел Лопес урадио сјајан посао у ова два мјесеца, али не може заборавити Фереров рад током година", додао је.
Тонију се не би допало да је Рафаел Надал слично урадио када је стрица замијенио Карлосом Мојом.
"Не би ми се свидјело да је Рафа рекао исто за Карлоса Моју кад сам одлазио", истакао је Надал.
