Logo
Large banner

Надал јавно критиковао Карлоса Алкараза

Извор:

АТВ

04.02.2026

12:45

Коментари:

0
Надал јавно критиковао Карлоса Алкараза
Фото: Tanjug/AP/Dar Yasin

Шпански тениски тренер Тони Надал критиковао је свог сународњака Карлоса Алкараза након титуле на Аустралијан опену.

Након освајања титуле у Мелбурну, Карлос Алкараз у својим захвалама истакао је тренера Самуела Лопеса, док име Хуана Карлоса Ферера није поменуто.

илу-новац-19102025

Друштво

Помоћ радницима ипак неће бити 250 КМ: Још је боље

Подсјећања ради, Фереро и Алкараз су завршили вишегодишњу сарадњу уочи нове сезоне.

"Лијепо је хвалити свог тренера, али морате се сјетити и оног другог", рекао је Надал.

"Не знам како се завршио његов однос са Ферером, али осјећам се лоше што то кажем. Сигуран сам да је Самуел Лопес урадио сјајан посао у ова два мјесеца, али не може заборавити Фереров рад током година", додао је.

Ново Требиње

Градови и општине

Погледајте како ће изгледати град будућности који се гради у Српској

Тонију се не би допало да је Рафаел Надал слично урадио када је стрица замијенио Карлосом Мојом.

"Не би ми се свидјело да је Рафа рекао исто за Карлоса Моју кад сам одлазио", истакао је Надал.

Подијели:

Тагови:

Карлос Алкараз

Toni Nadal

Аустралијан опен 2026

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Новак Ђоковић

Тенис

Родик: Ђоковића би то могло да пензионише

8 ч

0
Гдје је Ђоковић отишао послије Аустралијан опена?

Тенис

Гдје је Ђоковић отишао послије Аустралијан опена?

11 ч

1
Ђовани Мпетши Перикар

Тенис

Тенисер повриједио сам себе на бизаран начин - ВИДЕО

1 д

0
Александра Олијњикова

Тенис

Тенисерка из Украјине сада неће да се рукује ни са Мађарицом

1 д

2

  • Најновије

  • Најчитаније

19

48

Пут до школе биће сада и удобнији и лакши: Нови комби за ђаке у Берковићима

19

39

Надлежни увјеравају: Постигнут договор и одређена динамика рјешавања проблема РиТЕ Угљевик

19

30

Српска брани своју имовину: "Историја се неће брисати гумицом"

19

20

Грађани Српске опет ће на биралишта: Кампање нема, а тешко да може бити и другог резултата

19

18

Зељковић у Вашингтону са Холмсом и Волсом

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner