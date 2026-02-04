Logo
Large banner

Гдје је Ђоковић отишао послије Аустралијан опена?

Извор:

Мондо.ба

04.02.2026

08:47

Коментари:

1
Гдје је Ђоковић отишао послије Аустралијан опена?
Фото: Tanjug / AP / Dita Alangkara

Најбољи тенисер свих времена Новак Ђоковић (38) послије финала Аустралијан опена, у којем није успио да избори 25. гренд слем титулу, упутио се свом новом дому. Српски спортиста виђен је на аеродрому у Атини.

Досад је Новак Ђоковић послије великих турнира често долазио у Београд. Вриједи се присјетити и меча против Јаника Синера на Ролан Гаросу, када је застао у полуфиналу у јуну 2025. Тада је Новак Ђоковић, док се у Паризу играли спектакуларно финале Италијана и Шпанца Карлоса Алкараза, шетао Бењицом, својим родним крајем и уживао у разговору са суграђанима, али сада је ситуација другачија.

bil gejts

Свијет

Огласила се Мелинда Гејтс: Епстајнови документи о Билу вратили болне тренутке из мог брака

Овог пута Новак Ђоковић је, послије финала Аустралијан опена и великог успјеха на првом гренд слему у сезони, отпутовао у Атину гдје се недавно преселио са породицом - супругом Јеленом и дјецом Стефаном и Таром. Наравно, породица српског тенисера није путовала са њим у Аустралију, због превелике временске разлике, али и школских обавеза које Стефан и Тара имају.

Новак Ђоковић већ више од пола године живи у Атини, па се тако и турнир који је у организације ове породице умјесто у Београду одржао у Грчкој и према ријечима Новака Ђоковића тако ће бити и у будућности. Наравно, породици Ђоковић грчка престоница одговара и због близине другим европским градовима, те је пут Србина на предстојеће турнире олакшан, а уједно имају и мир и природу којима непрестано теже.

Подијели:

Таг:

Новак Ђоковић

Коментари (1)
Large banner

Прочитајте више

Lisice zatvor pritvor

Хроника

Међу ухапшеним рекеташима и четири малољетника

2 ч

0
Ученик (14) избо ножем наставницу

Свијет

Ученик (14) избо ножем наставницу

2 ч

0
Захарова о случају Епстина: Нека се присјете Путинових ријечи

Свијет

Захарова о случају Епстина: Нека се присјете Путинових ријечи

2 ч

0
Испробајте овај трик приликом прања џемпера: Изгледаће као нови

Савјети

Испробајте овај трик приликом прања џемпера: Изгледаће као нови

2 ч

0

Више из рубрике

Ђовани Мпетши Перикар

Тенис

Тенисер повриједио сам себе на бизаран начин - ВИДЕО

21 ч

0
Александра Олијњикова

Тенис

Тенисерка из Украјине сада неће да се рукује ни са Мађарицом

23 ч

2
Алкараз отказао наредни турнир

Тенис

Алкараз отказао наредни турнир

1 д

0
Карлос Алкараз

Тенис

И Алкараз имао моменат ''сад ме добро слушајте''

2 д

0

  • Најновије

  • Најчитаније

10

51

Сјајне вијести за путнике: Суспендује се ЕЕС

10

51

Након афере "Епстајн" Универзитет ће размотрити одузимање почасних звања

10

51

Маск први човјек са богатством већим од 800 милијарди долара

10

50

Путин: Односи Русије и Кине су као прољеће

10

48

Како је настала гола хаљина којом је Хајди Клум згрозила свијет

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner