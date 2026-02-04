Гдје је Ђоковић отишао послије Аустралијан опена?

Извор:
Мондо.ба
04.02.2026
08:47
Коментари:1
Најбољи тенисер свих времена Новак Ђоковић (38) послије финала Аустралијан опена, у којем није успио да избори 25. гренд слем титулу, упутио се свом новом дому. Српски спортиста виђен је на аеродрому у Атини.
Досад је Новак Ђоковић послије великих турнира често долазио у Београд. Вриједи се присјетити и меча против Јаника Синера на Ролан Гаросу, када је застао у полуфиналу у јуну 2025. Тада је Новак Ђоковић, док се у Паризу играли спектакуларно финале Италијана и Шпанца Карлоса Алкараза, шетао Бењицом, својим родним крајем и уживао у разговору са суграђанима, али сада је ситуација другачија.
Овог пута Новак Ђоковић је, послије финала Аустралијан опена и великог успјеха на првом гренд слему у сезони, отпутовао у Атину гдје се недавно преселио са породицом - супругом Јеленом и дјецом Стефаном и Таром. Наравно, породица српског тенисера није путовала са њим у Аустралију, због превелике временске разлике, али и школских обавеза које Стефан и Тара имају.
Новак Ђоковић већ више од пола године живи у Атини, па се тако и турнир који је у организације ове породице умјесто у Београду одржао у Грчкој и према ријечима Новака Ђоковића тако ће бити и у будућности. Наравно, породици Ђоковић грчка престоница одговара и због близине другим европским градовима, те је пут Србина на предстојеће турнире олакшан, а уједно имају и мир и природу којима непрестано теже.
. @DjokerNole arrived in Athens 🇬🇷 — Milica Milutinovic (@MilicaM84932667) February 3, 2026
Athens International Airport 🛩#Greece #djokovic𓃵 #NoleFam pic.twitter.com/3QKWWYAFtY
